В Заславле тротуары превратились в каток 10 18.02.2026, 22:24

Коммунальщики разводят руками.

На прошлой неделе погода в Беларуси резко изменилась: оттепель с мокрым снегом быстро уступила место сильным морозам. В результате дороги и особенно тротуары в Заславле покрылись сплошным льдом. Жители начали жаловаться, что по некоторым улицам почти невозможно безопасно ходить. Людей интересует, почему лед не срезают техникой и почему почти не видно противогололедных средств, пишет газета «Пристоличье».

Журналисты посетили несколько проблемных мест. Особенно опасно возле железнодорожного вокзала со стороны улицы Зеленой, где дорога превратилась в скользкий спуск. На улице Дзержинского и вдоль тротуара со стороны улицы Восточной ходить практически невозможно — часть людей вынуждена выходить на проезжую часть, что создает риск попасть под автомобиль.

Тротуары покрыты плотной ледяной коркой, которая образовалась после замерзания влаги. Даже там, где раньше делали посыпку, помогло это слабо.

В «Минрайгоравтодоре» пояснили, что проблема не в отсутствии обработки, а в сложных погодных условиях.

После дождей и оттепели вода замерзла при температуре до -17°C, образовав монолитный лед. При таких морозах соль почти не действует, поэтому сейчас используют песок, чтобы создать шероховатость. Однако этот способ менее эффективен.

Активная борьба с гололедом станет возможной, когда температура повысится и реагенты снова начнут работать.

Что касается механического срезания льда, то тяжелая техника может повредить покрытие тротуаров и сделать ситуацию еще более опасной. Дорожные службы отмечают, что работают в усиленном режиме: основные силы направлены на главные магистрали, а техника частично задействована и в других населенных пунктах района.

Специалисты признают, что ситуация сложная, и просят жителей быть осторожными, пока погода не станет более благоприятной. Пешеходам советуют носить обувь с нескользящей подошвой и быть максимально внимательными.

