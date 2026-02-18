Португалия впервые вернула Мексике вывезенные сокровища

Исторический прецедент.

В рамках знакового акта международного культурного сотрудничества власти Португалии официально передали Мексике три уникальных доиспанских артефакта, пишет New Voice.

Это стало первым в истории случаем, когда Португалия возвращает культурные ценности этой латиноамериканской стране. Торжественная церемония передачи экспонатов состоялась 12 февраля 2026 года в посольстве Мексики в Лиссабоне, и в ближайшее время они будут репатриированы дипломатическим путем.

Среди возвращенных сокровищ наивысшую художественную ценность имеет керамическая женская фигурка высотой 43 сантиметра, созданная между 300 и 600 годами нашей эры. Артефакт принадлежит к культуре шахтных гробниц, которая процветала на территории современного мексиканского штата Халиско. Статуэтка изображает женщину, сидящую на коленях, в характерном коническом головном уборе и со стилизованными шрамами на плечах. Ученые предполагают, что такие предметы использовались в ритуалах плодородия и почитания предков. Фигурку пытались продать на аукционе в 2024 году, однако вмешательство португальской прокуратуры и судебной полиции позволило остановить незаконную операцию.

Вторым объектом является изящная полихромная ваза майя классического периода (600−900 гг. н. э.). Цилиндрический сосуд, украшенный иероглифическими текстами и изображениями элиты, происходит из юго-восточных регионов Мексики. Подобные чаши традиционно использовались для ритуального употребления какао, которое имело глубокое сакральное значение в обществе майя. Аутентичность вазы подтвердили специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) после длительного иконографического анализа.

Третьим артефактом стала погребальная урна сапотеков (600−1200 гг. н. э.) из Центральных долин Оахаки. На ней изображен Косихо — божество дождя, молнии и грома. Урна была конфискована прокуратурой в провинции Эвора-Эштремош. Сапотецкая цивилизация известна одной из древнейших систем письма в Мезоамерике, а подобные сосуды служили священными объектами, которые связывали умерших с божественными силами.

Эта реституция стала результатом масштабного сотрудничества министерств иностранных дел и культуры обеих стран, а также правоохранительных органов Португалии. Мексиканские власти подчеркнули, что возвращение этих предметов является восстановлением национальной идентичности и исторической справедливости. Акция отражает глобальную тенденцию к репатриации культурного наследия, изъятого в результате незаконных раскопок или контрабанды.

