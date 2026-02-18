В сборной Беларуси по фристайлу раскритиковали судейство в финале Олимпиады

В сборной Беларуси по фристайлу раскритиковали судейство в финале Олимпиады3
- 18.02.2026, 22:58
- 5,200
Бывший главный тренер команды считает иначе.
После итоговых результатов у лыжных акробаток на Играх в Италии в стане сборной Беларуси раскритиковали судей, сообщает sport5.by.
«Я сделала все на 100%. Вы сами видели, что было чисто и хорошо. А дальше уже… Все дело за судьями. У меня нет комментариев. Если бы я где-то упала, могла бы винить себя и говорить, что не сделала все на 100%, но я это сделала», — сказала Анна Гуськова.
По словам белоруски, ей и другим коллегам по сборной «памятники при жизни нужно поставить, что за такой короткий срок сумели с девочками отобраться на Олимпиаду и показать все, на что способны».
«У меня сейчас такое состояние, когда я просто в шоке и не понимаю, что произошло. Но рада, что выполнила свою программу. Некоторые прыжки пришлось делать сразу. Как говорится, мастерство не пропьешь», — добавила Анна.
А вот многолетний наставник сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, которого фактически отстранили от практической работы за его гражданскую позицию после событий в 2020 году, нашел причину не самого высокого результата Гуськовой в другом, пишет betnews.by.
— В принципе эти прыжки Аня делала уже третью Олимпиаду. Другое дело, что арбитры смотрят на выступления олимпийской чемпионки Пхенчхана и серебряной медалистки Пекина и им хочется, чтобы такая прославленная спортсменка двигалась вперед и усложняла программу соответственно своим регалиям. Поэтому высоких баллов от них ждать не приходилось. В финале надо было показать, что Аня по-прежнему фаворит. Тут, считаю, налицо просчет ее или тренерского штаба — не знаю точно, для этого надо быть в гуще событий. Следовало сразу заявлять тройное сальто с двумя пируэтами, которое Гуськова успешно и исполнила — во второй попытке. Тогда она попала бы в шестерку, которая и повела бы спор за медали. Но Аня, как мы видели, вновь исполнила прыжок из квалификации и оказалась лишь десятой [после первого прыжка в финальном раунде].
По мнению Козеко, качество прыжков в финале Олимпиады было «очень высоким» — сразу восемь человек набрали более 100 баллов.
Специалист также назвал Гуськову «суперспортсменкой» и выразил сожаление, что закончила карьеру «талантливейшая» чемпионка мира 2019 года Александра Романовская, которую после августа-2020 уволили из сборной якобы из-за прогулов.