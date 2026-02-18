СМИ: Встреча Зеленского и Путина может состояться

Есть определенный прогресс на переговорах в Женеве.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться. Об этом сообщает «РБК-Украина» в среду, 18 февраля, ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, во время трехсторонних переговоров в Женеве военная подгруппа достигла прогресса, тогда как в политической подгруппе продвижений нет.

«От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет», — отметил источник.

Оно также отметило, что российская переговорная команда планирует передать это предложение Путину, поскольку сами они не уполномочены принимать такое решение.

17 февраля в интервью Axios Владимир Зеленский сообщил, что поручил переговорной команде поднять вопрос предстоящей встречи на уровне лидеров в Женеве. По словам украинского президента, лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий — это лично встретиться с Путиным.

