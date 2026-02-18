ЕС хочет потребовать вывода российских войск из Беларуси 9 18.02.2026, 23:33

Появился документ.

Евросоюз в рамках мирного соглашения по Украине намерен потребовать от России вывода войск с территории Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья. Такой пункт содержится в дискуссионном документе, распространенном главой дипломатии ЕС Каей Каллас среди государств, входящих в блок. С текстом ознакомилось «Радио Свобода».

В документе под названием «Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности континента» изложен взгляд Брюсселя на условия, которые должна выполнить Москва. Помимо вывода войск из соседних стран, ЕС настаивает на выплате репараций, демилитаризации оккупированных территорий Украины, отказе от признания их де-юре и прекращении гибридных атак Москвы против Европы.

Отдельный раздел посвящен внутриполитическим изменениям в России: Евросоюз требует провести свободные выборы с международным наблюдением, освободить политзаключенных, вернуть депортированных граждан, отменить закон об «иностранных агентах» и оказать содействие в расследовании убийств политиков Алексея Навального и Бориса Немцова.

В Брюсселе подчеркивают, что безопасность континента невозможна без участия ЕС за столом переговоров. В связи с этим обсуждается создание должности спецпредставителя Евросоюза по связям с Россией. Ожидается, что часть предложений может быть вынесена на обсуждение глав МИД стран ЕС 23 февраля. При этом дипломаты отмечают, что Москва пока отвергает ключевые пункты возможной сделки, включая выплату компенсаций и размещение иностранных сил на западе Украины.

