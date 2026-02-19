Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтике 25 19.02.2026, 3:20

Патрушев выступил с обвинениями.

Россия задействует свой военно-морской флот в случае блокады на Балтике и невозможности урегулировать ситуацию мирным путем. Об этом заявил в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник, 17 февраля, помощник президента России Николай Патрушев, который одновременно является председателем Морской коллегии РФ, сообщает «Немецкая волна».

«В качестве первого шага мы задействуем общепризнанные политико-дипломатические и правовые механизмы», — заявил Патрушев. «Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать военно-морской флот», — добавил Патрушев, в начале 2000-х годов занимавший должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Патрушев: НАТО создает наступательную группировку

Николай Патрушев утверждает, что НАТО «фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», и что Финляндия оснащает ВМС корветами с ударным вооружением, которое «вполне достает» до северо-западных регионов РФ.

По версии Патрушева, Североатлантический альянс планирует заблокировать Калининградскую область и перекрыть России доступ к морям, «как минимум в Атлантическом бассейне». «Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», — предупредил помощник президента РФ.

«ВМФ РФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил»

Одновременно он признал, что российский военно-морской флот «выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил». Кораблей дальней морской и океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на значительном удалении от баз, требуется намного больше, заявил Николай Патрушев.

Страны Запада обвиняют Москву в том, что она с помощью судов «теневого флота» обходит западные санкции на экспорт нефти. Эти суда зачастую зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем контроля или через сложные цепочки подставных компаний и не раскрывают маршруты транспортировки и груз.

По состоянию на февраль 2025 года под санкциями ЕС находились 153 танкера, Великобритании — 133, США — 183. В то же время администрация Дональда Трампа отказалась от предложения Канады создать целевую группу для мониторинга нарушения санкций.

