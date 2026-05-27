27 мая 2026, среда, 6:18
Зеленский: Лукашенко должен знать, что мы ответим

Беларусь нельзя терять для Европы.

Президент Украины Владимир Зеленскийпрокомментировал введение персональных санкций против Лукашенко. Он отметил, что Россия принесла полномасштабную войну в Украину «в том числе с территории Беларуси, и это факт». Но все же долгое время Лукашенко воздерживался от прямых действий в пользу РФ.

В то же время с осени 2025 года Украина фиксирует на территории РБ ретрансляторы, которые работают для поддержки российских ударных дронов. Эта техника помогает агрессору обстреливать наши северные регионы: от Киева и Киевщины до Волынской области. «Это были удары по энергетике, по нашей железной дороге», – сообщил президент.

Кроме этого, Лукашенко продолжает подыгрывать кремлевскому диктатору Владимиру Путину в его опасной геополитической игре с «Орешником». Это общеевропейская угроза.

«По совокупности всего этого мы тоже меняем политику и будем отвечать адекватно угрозе. В Минске должны это понимать. Есть этот политический сигнал с санкциями. Я поручил внимательно изучить также все схемы Лукашенко и его сообщников. Мы будем противодействовать более ощутимо. И будем работать с нашими партнерами в регионе и во всей Европе, также с глобальными партнерами, чтобы они полностью осознавали, с чем имеют дело, когда речь идет о режиме в Беларуси.

Беларусь – страну, людей, народ – нельзя терять для Европы. Но это лицо, которое ставит Беларусь на службу России, точно стоит «потерять»», – заявил Зеленский.

