Зеленский ответил, отдал бы приказ убить Путина или нет 19.02.2026, 8:17

И рассказал о покушениях на свою жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос насчет потенциального приказа убить российского диктатора Владимира Путина и рассказал о покушениях на свою жизнь.

Об этом глава Украины рассказал в интервью Пирсу Моргану.

Морган спросил президента Украины, отдал ли бы тот приказ своим силовикам об убийстве Путина, если бы такая возможность предоставилась.

Зеленский дал косвенный ответ, контекст которого говорит - не факт, что это убийство что-то бы кардинально изменило, ведь речь идет скорее об уже построенной, укоренившейся системе.

«Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом», - сказал украинский президент.

Покушения на жизнь Зеленского

В то же время Зеленский рассказал о многочисленных покушениях на свою жизнь, большинство которых предотвращали спецслужбы.

«Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу», - сказал глава государства.

Он также добавил, что сейчас в приоритете Украины - армия, которая в первую очередь дает нам возможность защищаться.

«Но есть и другие вещи: бизнес, который платит налоги; оборонное производство; энергосистема; водоснабжение; банковская система; киберзащита и многое другое. Все это дает возможность Украине защищаться», - сказал Зеленский.

Глава государства также пояснил, что во властной системе Украины президент действует как институт, который укрепляет государство. Поэтому убийство главы государства у нас могло бы иметь совсем другие последствия.

«Реакция может быть другой, и россияне, к сожалению, недооценивают реакцию украинцев. Потому что мы, я всегда говорил, эмоционально другие люди. И после эмоций и отношения к человечности всегда идут ценности. Именно поэтому мы можем понимать друг друга. Мы можем говорить друг с другом. Мы можем бороться, как вы видите, но с разными ценностями», - подчеркнул Зеленский.

