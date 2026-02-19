На Балтике начались крупнейшие учения НАТО 1 19.02.2026, 8:26

Но уже без США.

На побережье Балтийского моря в земле Шлезвиг-Гольштейн начались крупнейшие в этом году учения НАТО. Операция называется «Steadfast Dart 26» и предусматривает отсутствие участия США.

Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, подразделения сил быстрого реагирования альянса (Allied Reaction Force) высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн.

«По сценарию отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу. Особенность маневров состоит в отсутствии прямого участия США», - говорится в публикации.

В самой высадке задействовали 15 кораблей и примере 2600 военных. В целом в учениях принимают учатие около 10 тысяч солдат, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.

«Наибольшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус», - пишет Bild.

Издание добавило, что войска Allied Reaction Force называют «наконечником копья» НАТО. Как заявляется, в случае кризиса они должны будут развернуть до 40 тысяч солдаты в течение десяти дней. Решение о таком задействовании принимает Североатлантический совет НАТО.

