Дроны атаковали Псковскую область РФ: в Великих Луках пылает нефтебаза 8 19.02.2026, 8:37

Россияне пытались прикрыть базу антидронными сетками, но не помогло.

В ночь на 19 февраля в Великих Луках (Псковская область РФ) прогремели взрывы. Масштабный пожар поднялся на местной нефтебазе, пишет OBOZ.UA.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил поражение. Он заявил, что регион атаковали украинские БпЛА, в результате чего на Великолукской нефтебазе вспыхнул резервуар. По его данным, пострадавших нет.

Примечательно, что эту нефтебазу россияне пытались со всех сторон прикрыть антидронными сетками. Защита, как видно из фото и видео, не сработала, и прилет был не один. Жители города сообщают, что своей цели достигли не менее четырех беспилотников.

По предварительным данным, атаке подверглось ООО «Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт», принадлежащее «Сургутнефтегазу» миллиардера Владимира Богданова.

Координаты: 56.335264231, 30.5853654527

«Объект, вероятно, отвечает за хранение и движение нефтепродуктов; из-за важности топлива для логистики он имеет стратегическое значение. Рядом расположено важное для оккупанта железнодорожное сообщение», – отметил Telegram-канал Exilenova+.

Псковские чиновники предупреждали жителей, что «в связи с опасностью БпЛА в воздушном пространстве области возможно понижение скорости мобильного интернета».

Аэропорт Пскова из-за тревоги закрывался на прием и выпуск воздушных судов, о чем заявляла «Росавиация».

