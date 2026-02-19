Дроны атаковали Псковскую область РФ: в Великих Луках пылает нефтебаза

Дроны атаковали Псковскую область РФ: в Великих Луках пылает нефтебаза8
- 19.02.2026, 8:37
- 8,816
Россияне пытались прикрыть базу антидронными сетками, но не помогло.
В ночь на 19 февраля в Великих Луках (Псковская область РФ) прогремели взрывы. Масштабный пожар поднялся на местной нефтебазе, пишет OBOZ.UA.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил поражение. Он заявил, что регион атаковали украинские БпЛА, в результате чего на Великолукской нефтебазе вспыхнул резервуар. По его данным, пострадавших нет.
Примечательно, что эту нефтебазу россияне пытались со всех сторон прикрыть антидронными сетками. Защита, как видно из фото и видео, не сработала, и прилет был не один. Жители города сообщают, что своей цели достигли не менее четырех беспилотников.
По предварительным данным, атаке подверглось ООО «Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт», принадлежащее «Сургутнефтегазу» миллиардера Владимира Богданова.
Координаты: 56.335264231, 30.5853654527
«Объект, вероятно, отвечает за хранение и движение нефтепродуктов; из-за важности топлива для логистики он имеет стратегическое значение. Рядом расположено важное для оккупанта железнодорожное сообщение», – отметил Telegram-канал Exilenova+.
Псковские чиновники предупреждали жителей, что «в связи с опасностью БпЛА в воздушном пространстве области возможно понижение скорости мобильного интернета».
Аэропорт Пскова из-за тревоги закрывался на прием и выпуск воздушных судов, о чем заявляла «Росавиация».