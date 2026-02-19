«Генералы благодарили нас» 5 19.02.2026, 16:31

17,510

Украинский военный рассказал, как ВСУ «разгромили» войска НАТО на учениях.

Учения «Hedgehog-2025», где украинские пилоты «разгромили» группировку «противника», продемонстрировали, что военные НАТО не понимают опасность от беспилотников и как на нее реагировать во время боевых действий. Об этом заявил командир взвода БПЛА Ник из 412 бригады Nemesis для hromadske.

«Пехота слабо реагировала на приближение средств. В некоторых случаях они пытались рассредоточиться, в некоторых - нет. Они не понимали, что это представляет угрозу. Мы им говорили, что так не должно быть. Если есть угроза с неба, нужно максимально быстро прятаться и думать, какое укрытие занять, чтобы тебя не сбили с неба, потому что если тебя заметили, считай, что через короткий промежуток времени ты будешь 200», - рассказал он.

По словам военного, задача пилотов заключалась в поражении техники. Во время пролета в направлении цели они могли увидеть, как поблизости стоят 10 военных НАТО и не реагируют на беспилотник в небе. В таком случае Ник направлялся к командиру и просил его отдать приказ пехоте разобщиться, предоставляя обратную связь сразу во время учений.

«Когда они заезжали на отстой, не рассеивали технику. Она стояла довольно близко - в 30-50 м друг от друга. То есть ты прилетаешь в квадрат, и там тебе даже не нужно искать: ты просто видишь скопление и начинаешь планомерно отрабатывать», - отметил Ник.

В hromadske добавили, что командир был старшим группы пилотов из Nemesis, а украинские пилоты отрабатывали сценарий вместе с группировкой, которая находилась в обороне. В то же время другая группа наступала и ее нужно было остановить. После чего первая группа контратаковала. В целом сценарий продолжался 5 дней.

«Мы выполняли задачи по поражению, логистические миссии по минированию дорог, а также достаточно много гуманитарных миссий для пехотных подразделений наших партнеров - обеспечение провизией, дронами, даже спальные мешки носили ребятам, потому что тренировка была приближена к реальности. Подразделения выходили на полигон и никто им машинами ничего не подвозил», - объяснил Ник.

Отмечается, что украинские пилоты должны были «уничтожать» технику. Партнеры попросили сбрасывать муляжи боеприпасов не на саму цель, а в 10-15 метрах от нее, чтобы никого не ранить. В конце концов, победу на учениях получила группировка, в которой действовали украинские пилоты дронов.

«Мы не были шокированы - мы просто были приятно удивлены, что нам было не тяжело отработать всю эту историю. Я понимал, что пока ты этого не переживешь, ты не поймешь. Тем более поле боя у нас меняется постоянно и кольцо просто расширяется и расширяется», - добавил боец.

Когда боевая игра закончилась, украинские военнослужащие заполнили форму after action review.

«Они заинтересовались и поняли, что так уже не работает, что нужно менять тактику. Те генералы, на стороне которых мы работали, благодарили, что мы приехали с фронта, потратили свое время и приехали помочь им», - подчеркнул командир взвода БпЛА.

Ник отметил, что Эстония, на территории которой проходили учения, активно развивает дроновый компонент в войсках и проявляет большой интерес к БпЛА. В частности, во время учений эстонские бойцы применяли «мавики».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com