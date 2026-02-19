27 мая 2026, среда, 10:48
  19.02.2026, 17:09
«На улице минус 7, а родители кормили детей через ворота, через забор»

Визит белорусов в детский санаторий закончился вызовом милиции.

Белорус Алексей обратился в редакцию Onliner и рассказал о необычном опыте посещения дочки в санатории. Он утверждает, что приехал в специально отведенные «родительские часы», которые были указаны на стенде, но вынужден был общаться с ребенком через забор. Мужчину это не устроило, и он вызвал милицию.

О том, что в некоторых детских лагерях и загородных комплексах стали строже правила посещения детей, СМИ писали прошлым летом. Родители столкнулись с тем, что их не всегда пускают на территорию для общения с ребенком. Ограничения объясняют санитарными нормами.

Алексей о такой практике не знал и в прошлые выходные решил навестить 6-летнюю дочку — привезти продукты, посмотреть, как ребенок устроился. Речь идет об офтальмологическом санатории «Академия здоровья», где помогают детям с проблемами по зрению. Смены там длятся от 14 до 18 дней.

Отец утверждает, что приехал в специально отведенные часы для посещения родителей — график он увидел на стенде. Судя по фото, навещать детей в санатории можно по субботам и воскресеньям.

— Мы приехали в воскресенье где-то в 12:20. <…> Лагерь был полностью закрыт, ворота, калитки, никого не было. Нам потом подсказал мужчина из машины, мол, набирайте по телефонам. Поднял мужской голос, сказал, что на территорию меня к ребенку не пустят. Если хотите, могут вывести ребенка за территорию. На вопрос: «А как передать продукты, как забрать грязные вещи, посмотреть, как ребенок устроился?» сказали: «Нет, извините». Я говорю: «Так что, вы меня ограничиваете, милицию вызывать?» — «Да, вызывайте». Пришлось вызвать милицию.

Минут через пять пришел некий человек, представился сторожем. Начал связываться со службой безопасности, говорит: «Детей не выпущу». У него установка была: раз милицию вызвали, то все на строгом контроле.

Милиция приехала где-то через час, вспоминает Алексей. А до этого он продолжал вести переговоры с работником санатория. По просьбе родителей к забору вышла воспитатель — привела ребенка, вынесла грязные вещи, забрала продукты. Как уверяет отец, общаться с ребенком ему пришлось через забор.

— На улице минус 7, мы замерзли, сели в машину, ждем милицию. <…> В это время наблюдали картину, как родители кормили детей через ворота, через забор, потому что принципиально их не выпускали. Потом, видимо, здравый смысл [победил], и он детей начал выпускать к родителям. <…> Я, естественно, подошел: «А что это за дискриминация, моего ребенка не выпустили, а других выпускают? Зачем делать какие-то исключения?» Мне ответили, что я вызвал милицию.

Как уверяет Алексей, на «повышенные тона» с работником санатория он не переходил, вел себя спокойно. Когда приехала милиция, родители рассказали свою версию событий и поспешили домой (с ними был маленький ребенок), а 6-летняя дочка осталась в санатории. Ее смена пока не закончилась. Как будет проходить посещение в следующий раз, родители пока не знают.

С администрацией лагеря Алексей не связывался, но ситуацией остался недоволен.

— Я в детстве сам был в лагерях, санаториях, и родители беспрепятственно в дни посещений заходили, смотрели. Как мне потом в милиции говорили: правила ужесточились. Но все равно должно быть какое-то помещение, в актовом зале родители могли бы с детьми общаться. Не на морозе же с детьми встречаться и их кормить! — удивляется читатель.

Алексей предоставил редакции документ, на который ссылался работник санатория. В нем написано, что «запрещается посещение детей в неустановленное время». При этом не уточняется, где именно можно пообщаться с ребенком в разрешенные часы — на территории комплекса, за его пределами или у забора. На сайте мы также не нашли разъяснений о том, как организовано посещение детей родителями.

Зато в правилах по пребыванию отдельно прописано, как можно передавать продукты. В документе говорится, что родители могут «бесконтактно передать продукты и необходимые вещи через КПП санатория ежедневно с 8:30 до 20 часов».

В отделе продаж санатория на вопросы родителей отвечают, что при желании навещать детей можно, но по договоренности с воспитателями в специальных беседках. А вот в корпуса, где живут дети, посторонним пройти не получится «из-за профилактических мер безопасности», поскольку сейчас идет волна респираторных заболеваний.

Жургалисты также обратились к руководству санатория с просьбой прокомментировать конфликтную ситуацию и рассказать подробнее о правилах посещения детей родителями. Общаться по телефону руководитель отказался и попросил прислать письменный запрос. Как только получим ответ, обязательно дополним материал.

