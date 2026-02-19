Кремль пытается скрыть реальный уровень бедности в России

Кремль пытается скрыть реальный уровень бедности в России8
- 19.02.2026, 9:43
Засекречены данные по 115 показателям.
В России в конце 2025 года перестали обновлять 115 статистических показателей, в том числе доходы и расходы домохозяйств, зарплаты врачей и учителей.
Служба внешней разведки Украины считает, что Кремль пытается скрыть реальный уровень бедности в стране.
По данным СВР, российские власти изъяли или сократили из статистических сборников 168 таблиц, а в Единой межведомственной информационно-статистической системе больше нет свежих данных по 115 показателям. Вместо новых данных указана пометка «временно закрыто».
В частности, засекретили доходы и расходы домохозяйств, зарплаты бюджетников (в том числе учителей, врачей, медсестер, научных сотрудников, работников культуры), размеры социальных выплат и т. д.
Теперь нельзя узнать, сколько российские домохозяйства расходуют на продукты, услуги ЖКХ, медицинские препараты и на другие базовые нужды.
СВР отметила, что в РФ в открытых источниках больше нет данных про «СВО» (так в России называют войну против Украины – прим. ред.). Например, скрывают количество участников боевых действий и выплаты на похороны. Кроме того, российские власти вновь начали скрывать количество заключенных.
Отметим, что на фоне экономического кризиса, роста цен и маленьких зарплат россияне начинают все больше и больше экономить на продуктах питания. В 2025 году 31% россиян заявили, что им не хватает денег на продукты питания.
Еще 39% россиян рассказали об ухудшении экономической ситуации в их регионах. СВР считает, что Кремль специально пытается скрыть реальное состояние российской экономики. Российские власти хотят свести к минимуму реакцию общества на экономический кризис.