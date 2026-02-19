«Инсульт»: скандальная российская певица призналась в проблемах со здоровьем 9 19.02.2026, 9:49

Лолита Милявская

Врачи предупредили о серьезных последствиях.

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из украинского Закарпатья, но поддерживает вторжение РФ в Украину, снова имеет серьезные проблемы со здоровьем, пишет «Главред».

Как сообщают российские СМИ, певица-путинистка продолжает бороться с пагубной привычкой, а именно курением. Врачи предупреждают певицу о том, что ее пагубная привычка может привести к печальному исходу. Так, недавно, у Лолиты начался сильнейший приступ панической атаки, которую вызвал спазм сосудов из-за курения.

«Мне давно говорили: бросай-ка курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки электронок в день, не меньше. Врачи сказали: с вами ничего страшного, только курить надо бросать, потому что спазмы сосудов будут и дальше вызывать паническую атаку. В один момент все может как-то нехорошо закончиться. Испортила себе отпуск из-за курения: приезд скорой, капельницы… Не отдыхала вообще. Но теперь я поняла, какая адская вещь эти электронки», — призналась певица.

Лолита добавляет, что ей не хватает силы воли, чтобы бросить курить. «Но я уже к этому близка, потому что очень неудобно все время жить с повышенным давлением и с ощущением «а вдруг тебя накроет». Мы, курильщики, все равно зависимые люди. Это надо признать. Мне все говорят, что курение — это такая же зависимость, как и алкогольная», — сокрушается певица.

Кроме того, по словам артистки, врач ее предупредила о том, что с ней может случиться инсульт. «С обычными сигаретами я попрощалась, когда врач мне сказала: «Еще одна пачка, и может случиться инсульт». Я тогда перепугалась и перешла на электронные сигареты. Первое время чувствовала себя лучше, но постепенно мне стало еще хуже», - добавляет она.

