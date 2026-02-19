Житель Барановичей так съездил в Минск, что его попросили приехать еще раз 15 19.02.2026, 9:57

Оплата за ремонт авто закончилась «приключениями».

В Минске будут судить 32-летнего жителя Барановичей, которого обвиняют в совершении мошенничества, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

Барановичанин приехал в столицу, чтобы починить свой автомобиль. После он отправился в отделение банка на ул. Тимирязева обменять доллары и английские фунты стерлингов на рубли. Проведя операцию, кассир выдала ему деньги, которые мужчина, изучив квитанцию, пересчитал и ушел.

Спустя несколько дней ему позвонили из милиции и сообщили, что работница банка ошибочно выдала ему сумму на 600 рублей больше. Житель Барановичей приехал в Центральное РУВД для дачи объяснений по данному факту и вернул лишние деньги.

В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество.

— Обвиняемый трудоустроен водителем-экспедитором в частной компании, женат, на иждивении имеет троих малолетних детей, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич. — Ему предъявлено обвинение в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин не признал — настаивает, что у него не было умысла обмануть кассира.

Сейчас барановичанин под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

