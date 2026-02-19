закрыть
27 мая 2026, среда, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Барановичей так съездил в Минск, что его попросили приехать еще раз

15
  • 19.02.2026, 9:57
  • 7,688
Житель Барановичей так съездил в Минск, что его попросили приехать еще раз

Оплата за ремонт авто закончилась «приключениями».

В Минске будут судить 32-летнего жителя Барановичей, которого обвиняют в совершении мошенничества, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

Барановичанин приехал в столицу, чтобы починить свой автомобиль. После он отправился в отделение банка на ул. Тимирязева обменять доллары и английские фунты стерлингов на рубли. Проведя операцию, кассир выдала ему деньги, которые мужчина, изучив квитанцию, пересчитал и ушел.

Спустя несколько дней ему позвонили из милиции и сообщили, что работница банка ошибочно выдала ему сумму на 600 рублей больше. Житель Барановичей приехал в Центральное РУВД для дачи объяснений по данному факту и вернул лишние деньги.

В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество.

— Обвиняемый трудоустроен водителем-экспедитором в частной компании, женат, на иждивении имеет троих малолетних детей, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич. — Ему предъявлено обвинение в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин не признал — настаивает, что у него не было умысла обмануть кассира.

Сейчас барановичанин под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина