Популярная туристическая страна может ввести визы для белорусов
- 19.02.2026, 10:19
Уже в этом году.
Черногория рассматривает возможность введения визового режима для граждан Беларуси. Об этом со ссылкой на прошедший брифинг черногорского МИД сообщает белорусский Республиканский союз туристической индустрии.
Министерство иностранных дел Черногории 6 февраля организовало брифинг для глав и представителей дипмиссий на тему планов страны Черногории по ускорению интеграции в Европейский союз.
Заявлялось, что страна намерена завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2026 года. Само присоединение ожидается к 2028 году.
В рамках этого процесса Черногория планирует «полное выравнивание» своей визовой политики с общеевропейской уже к концу 2026 года. Это фактически означает введение визового режима для граждан тех стран, которые не входят в список безвизовых для ЕС — включая Беларусь и Россию.
Подобное решение может негативно сказаться на туризме, однако политические обязательства в данном вопросе превалируют над экономическими интересами, отмечала исполняющая обязанности гендиректора МИД Черногории по двусторонним вопросам Мария Степчевич.
Сейчас черногорская сторона ведет переговоры с компанией VFS Global об открытии визовых центров по выдаче черногорских виз.