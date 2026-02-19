закрыть
27 мая 2026, среда, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярная туристическая страна может ввести визы для белорусов

4
  • 19.02.2026, 10:19
  • 8,586
Популярная туристическая страна может ввести визы для белорусов

Уже в этом году.

Черногория рассматривает возможность введения визового режима для граждан Беларуси. Об этом со ссылкой на прошедший брифинг черногорского МИД сообщает белорусский Республиканский союз туристической индустрии.

Министерство иностранных дел Черногории 6 февраля организовало брифинг для глав и представителей дипмиссий на тему планов страны Черногории по ускорению интеграции в Европейский союз.

Заявлялось, что страна намерена завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2026 года. Само присоединение ожидается к 2028 году.

В рамках этого процесса Черногория планирует «полное выравнивание» своей визовой политики с общеевропейской уже к концу 2026 года. Это фактически означает введение визового режима для граждан тех стран, которые не входят в список безвизовых для ЕС — включая Беларусь и Россию.

Подобное решение может негативно сказаться на туризме, однако политические обязательства в данном вопросе превалируют над экономическими интересами, отмечала исполняющая обязанности гендиректора МИД Черногории по двусторонним вопросам Мария Степчевич.

Сейчас черногорская сторона ведет переговоры с компанией VFS Global об открытии визовых центров по выдаче черногорских виз.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина