Трамп выводит войска США из Сирии из-за эскалации с Ираном
- 19.02.2026, 10:27
- 2,022
На фоне этого Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке.
США планируют в ближайшие месяцы вывести остатки своего военного контингента из Сирии - Дамаск больше не нуждается в этом так остро, как ранее.
Об этом сообщает а BBC.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Дамаск согласился самостоятельно взять на себя борьбу с терроризмом в пределах страны, поэтому американское присутствие «в таком масштабе» больше не является необходимым.
Как известно, американские военные находятся в Сирии с 2015 года в рамках кампании против группировки «Исламское государство». Речь идет об около тысячи военнослужащих, которые оставались на территории страны.
Решение об их выводе, по словам чиновника, является частью переходного процесса и зависит от выполнения определенных условий. В то же время США сохраняют готовность оперативно реагировать на возможные угрозы в регионе.
Отметим, что на фоне этого Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке из-за роста напряженности с Ираном. СМИ подтвердили пребывание авианосца USS Abraham Lincoln с ракетными эсминцами и десятками истребителей вблизи Ирана.
Также США направили в регион самый большой корабль ВМС - «Джеральд Р. Форд», который должен прибыть в течение трех недель.
СМИ уже сообщили о том, что армия США готовит военную операцию в Иране в ближайшее время.