27 мая 2026, среда, 11:14
В Гродно под суд пойдет бывший высокопоставленный чиновник

  • 19.02.2026, 10:55
  • 5,962
Стало известно, в чем его обвиняют.

Прокуратура Гродненской области передала в суд уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя Гродненского райисполкома. Экс-чиновника обвиняют в неоднократном получении взяток при исполнении служебных обязанностей, пишет «Зеркало».

Как установлено в ходе расследования, чиновник за материальное вознаграждение принимал решения, входившие в его компетенцию, и действовал в интересах конкретных коммерческих структур, используя свои служебные полномочия.

По данным следствия, с декабря 2023 года по июль 2025 года обвиняемый на регулярной основе получал от представителей двух частных компаний денежные средства и строительные материалы. Вознаграждение передавалось за содействие в участии и победе этих организаций в процедурах закупок, заключении и исполнении договоров строительного подряда и субподряда, а также за обеспечение своевременного перечисления авансов и досрочной оплаты уже выполненных работ на объектах, расположенных на территории района.

Бывшего чиновника обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взяток), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он под стражей.

