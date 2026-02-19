Доллар решил подорожать

Доллар решил подорожать4
- 19.02.2026, 11:20
Белорусский рубль сдает позиции.
После затяжного падения доллар решил направиться вверх — сегодня он дорожает на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $67 199.
Доллар вырос на 0,88 копейки и стоит 2,8554 рубля.
По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,3696 рубля.
Сотня российских рублей подешевела на 0,71 копейки и стоит 3,7303 рубля.
По юаню торгов не было, Нацбанк установил курс 4,1192 рубля за десяток юаней.
Вчера доллар подешевел на 0,78 копейки и стоил 2,8466 рубля, евро сбросил 1,66 копейки и стоил 3,3674 рубля. Сотня российских рублей прибавила 1,37 копейки и стоила 3,7374 рубля, а десяток юаней подешевел на 1,39 копейки и стоил 4,1192 рубля.