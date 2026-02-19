закрыть
27 мая 2026, среда, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар решил подорожать

4
  • 19.02.2026, 11:20
  • 8,134
Доллар решил подорожать

Белорусский рубль сдает позиции.

После затяжного падения доллар решил направиться вверх — сегодня он дорожает на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $67 199.

Доллар вырос на 0,88 копейки и стоит 2,8554 рубля.

По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,3696 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 0,71 копейки и стоит 3,7303 рубля.

По юаню торгов не было, Нацбанк установил курс 4,1192 рубля за десяток юаней.

Вчера доллар подешевел на 0,78 копейки и стоил 2,8466 рубля, евро сбросил 1,66 копейки и стоил 3,3674 рубля. Сотня российских рублей прибавила 1,37 копейки и стоила 3,7374 рубля, а десяток юаней подешевел на 1,39 копейки и стоил 4,1192 рубля.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина