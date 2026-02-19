27 мая 2026, среда, 12:33
Партизаны уничтожили башню связи вблизи военного аэродрома и стратегического арсенала армии РФ

Успешная диверсия была проведена в Липецке.

Агенты «Атеш» повредили важный пункт связи в российском Липецке вблизи военного аэродрома и стратегического арсенала армии РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Атеш».

«Агенты нашего движения провели диверсионную акцию в Липецке, в результате которой была уничтожена башня связи, задействованная в передаче данных и координации силовых структур ВС РФ», - заявили в «Атеш».

Сообщается, что в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучения личного состава частей беспилотников, военный аэродром Липецк и 260-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления.

По данным диверсантов, подобные башни обеспечивают служебные и военные каналы связи, в том числе резервные. Уничтожение объекта привело к нарушению устойчивой связи, перебоям в передаче информации и снижению управляемости задействованных подразделений.

«Каждый такой объект - это часть системы, работающей на войну, и ее уничтожение - прямой удар по способности противника координировать действия и оперативно реагировать», - подчеркнули в «Атеш».

