Минчан возмутило расточительство лукашистов 5 19.02.2026, 11:31

В чем дело?

Жители столицы выразили недовольство тем, что на Национальном футбольном стадионе в часы пик — с 7 до 9 утра и с 18 до 22 вечера — работает массивная световая реклама и декоративная анимация, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

В то время как город призывают к экономии ресурсов, медиафасад арены транслирует снежинки и логотипы букмекерских контор.

Горожане считают такой подход чиновников к использованию электричества неоправданным расточительством.

