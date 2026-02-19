27 мая 2026, среда, 12:33
Минчан возмутило расточительство лукашистов

5
  • 19.02.2026, 11:31
  • 10,896
В чем дело?

Жители столицы выразили недовольство тем, что на Национальном футбольном стадионе в часы пик — с 7 до 9 утра и с 18 до 22 вечера — работает массивная световая реклама и декоративная анимация, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

В то время как город призывают к экономии ресурсов, медиафасад арены транслирует снежинки и логотипы букмекерских контор.

Горожане считают такой подход чиновников к использованию электричества неоправданным расточительством.

