The Telegraph: Трамп направляет эскадрилью истребителей, чтобы «вломиться» в Иран 3 19.02.2026, 11:40

3,798

Вероятность войны оценивается в 90% процентов.

США в ускоренном темпе перебрасывают в Ближний Восток боевые самолеты и корабельные ударные группы, что, по оценкам экспертов и источников в Вашингтоне, может свидетельствовать о подготовке масштабной воздушной кампании против Ирана. По словам источника в американской администрации, вероятность войны в ближайшие недели достигает 90%, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В регион направлены более 50 истребителей, включая F-35 и F-16, а также десятки самолетов-заправщиков. Одновременно к району Персидского залива движется ударная группа авианосца USS Gerald R. Ford, в дополнение к USS Abraham Lincoln, который уже находится в Аравийском море. Аналитики считают, что президент США Дональд Трамп готовит длительную операцию против ключевых объектов иранского режима.

Специалисты отмечают, что истребители F-16 и F-35 будут использоваться для подавления ПВО, «взламывая дверь», как говорят военные, чтобы открыть путь тяжелым бомбардировщикам. Речь идет о B-2 и B-52, которые могут наносить удары из США, с острова Диего-Гарсия или с Окинавы.

Эскалация происходит на фоне (закрытия Ираном Ормузского пролива https://charter97.org/ru/news/2026/2/18/674085/) и проведения совместных учений с Россией. Кроме того, в Женеве состоялся второй раунд переговоров по ядерной программе Ирана, однако вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран игнорирует «красные линии» Вашингтона.

По данным трекинга, почти 20 истребителей F-35 вылетели из базы RAF Lakenheath, а около 25 истребителей F-16 прибыли на Ближний Восток, в том числе на юг Израиля. Самолеты также направляются в Иорданию и на Крит.

Бывший глава разведки ЦАХАЛ Амос Ядлин предупреждает, что конфликт может начаться в течение нескольких дней. Тем временем аналитики отмечают беспрецедентный рост интенсивности полетов американских самолетов в последние трое суток.

Эксперты считают, что США готовят не только удар, но и многоуровневую оборону на случай иранского ответного нападения. Фотографии F-15 в регионе указывают на их оснащение для перехвата беспилотников. По данным Axios, Вашингтон готов к кампании, способной продолжаться неделями.

Параллельно усиливаются системы ПРО в странах Персидского залива, что подтверждают спутниковые снимки. Израиль, по сообщениям, также оказывает давление на США, призывая к жесткому удару по режиму.

Бывший чиновник Пентагона Майкл Рубин считает нынешнюю переброску крупнейшей со времен войны в Персидском заливе 2003 года и подчеркивает, что Трамп стремится создать кризис для усиления позиций на переговорах, сохраняя при этом возможность начать операцию в любой момент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com