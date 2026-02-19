27 мая 2026, среда, 12:33
В Ельске 12-летняя девочка погибла, принимая ванну с телефоном в руках

  • 19.02.2026, 12:04
иллюстративное фото

Ребенка обнаружила мать.

В Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной от удара током, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 18 февраля 12-летняя девочка находилась в квартире вместе с матерью. Школьница принимала ванну с телефоном в руках. Когда устройство начало разряжаться, она подключила его к зарядке, включив в розетку в ванной комнате. В какой-то момент мать зашла в ванную и обнаружила дочь без признаков жизни. В воде находился и подключенный к сети телефон. Женщина немедленно вытащила ребенка и вызвала скорую помощь.

«Прибывшие медики проводили интенсивные реанимационные мероприятия, однако вскоре констатировали смерть ребенка. По предварительным данным, девочка погибла в результате удара током. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в СК.

По данному факту проводится проверка.

