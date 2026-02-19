27 мая 2026, среда, 12:34
Над Беларусью сейчас взаимодействуют два циклона

  • 19.02.2026, 12:12
В Минске уже увеличилась облачность.

Над Беларусью сейчас взаимодействуют два циклона. Первый, южный, принес снег на восток страны, где выпало больше всего осадков (Костюковичи — 3 мм), сообщает телеграм-канал «Метеовайб».

На западе также прошел небольшой снег из-за влияния Балтийского циклона, который сегодня вольется в циркуляцию южного.

В результате, облачные массивы и осадки распространятся с запада и северо-запада в течение дня на большую часть страны. В Минске утром увеличилась облачность и отмечался слабый снег. После обеда его интенсивность возрастет и серо-снежные пейзажи за окном должны преобразиться.

А холоднее прошедшей ночью вновь было на севере, но лишь в Россонах температура опустилась ниже -20°C.

