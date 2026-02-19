закрыть
27 мая 2026, среда, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары

2
  • 19.02.2026, 12:20
  • 6,978
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары

Осталось только четыре команды

На Олимпийских Играх-2026 подошел к завершению этап четвертьфиналов на мужском хоккейном турнире, пишет sport.ua.

В матчах 1/4 финала Словакия обыграла Германию 6:2, Канада прошла Чехию 4:3 в овертайме, действующие обладатель золота финны обыграли Швейцарию 3:2 в овертайме, а США одолели сборную Швеции 2:1 в овертайме.

Это позволило сформировать полуфинальные пары Канада – Финляндия и США – Словакия.

Олимпиада-2026. Мужской хоккейный турнир. Полуфиналы

20 февраля

Канада – Финляндия

США – Словакия

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина