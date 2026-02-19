Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары 2 19.02.2026, 12:20

Осталось только четыре команды

На Олимпийских Играх-2026 подошел к завершению этап четвертьфиналов на мужском хоккейном турнире, пишет sport.ua.

В матчах 1/4 финала Словакия обыграла Германию 6:2, Канада прошла Чехию 4:3 в овертайме, действующие обладатель золота финны обыграли Швейцарию 3:2 в овертайме, а США одолели сборную Швеции 2:1 в овертайме.

Это позволило сформировать полуфинальные пары Канада – Финляндия и США – Словакия.

Олимпиада-2026. Мужской хоккейный турнир. Полуфиналы

20 февраля

Канада – Финляндия

США – Словакия

