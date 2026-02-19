СМИ: Новая война может начаться 21 февраля 11 19.02.2026, 12:27

30,940

иллюстративное фото

США планируют нанести удары по Ирану.

Соединенные Штаты Америки могут провести спецоперацию в Иране уже в ближайшую субботу, 21 февраля, сообщили западные медиа. В Белом доме состоялось совещание в Ситуационной комнате, а дипломатический и военный персонал переводят в Европу или возвращают в Вашингтон, пишет «Фокус».

Какие события происходят вокруг Тегерана и какими могут быть планы США?

Президент США Дональд Трамп пока не принял решение о точном времени удара по Ирану, но военная группировка в Средиземном море и Индийском океане вышла на ударные позиции и готова к действиям, говорится в статье медиа CBS News. Ориентировочное время атаки — 21 февраля, но возможен перенос на более поздний срок.

Медиа пообщались с несколькими неназванными источниками в Белом доме, которые рассказали о возможных планах США в отношении Ирана. Выяснилось, что Вашингтон взвешивает, следует ли эскалировать ситуацию или политически-военным путем сдерживаться. Вместе с тем в течение ближайших трех дней американский персонал будут вывозить в безопасные места, поскольку ожидают ответных ударов от Тегерана. В то же время, другой собеседник журналистов отметил, что происходит стандартная процедура перед потенциальной военной деятельностью США, но это не означает, что она обязательно произойдет. Кроме того, известно, что через две недели госсекретарь Марко Рубио посетит Израиль, но пока не ясно, какой будет цель визита, говорится в статье.

«Ожидается, что все военные силы, развернутые в регионе, будут на своих местах к середине марта», — сообщили источники CBS News.

Медиа привело комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит после переговоров в Женеве между представителями США и Ирана. По ее словам, стороны «очень далеки друг от друга по некоторым вопросам» и Трамп дал Тегерану еще несколько недель на ответ по некоторым вопросам. Вместе с тем, источники в Мар-а-Лаго сообщили журналистам, что Вашингтон может согласиться на удар Израиля по баллистической программе Ирана, написало CBS News.

США и Иран — детали

Лидер Ирана Али Хаменеи 18 февраля опубликовал сообщение в X в ответ на появление американской морской армады. Чиновник написал о большой опасности для авианосца Gerald Ford: на сгенерированном видео — угрозы США и корабль на дне океана. Другие сообщения Хаменеи касаются праздника Рамадана, который продлится с 17 февраля по 30 марта.

More dangerous than a warship... pic.twitter.com/poNyQm95xy — Khamenei Media (@Khamenei_m) February 18, 2026

Между тем медиа Axios 18 февраля рассказало, какую военную группировку собрали США возле Ирана. Среди прочего, речь идет о двух авианосцах (Abraham Lincoln и Gerald Ford), десятках военных кораблей, сотнях истребителей, системах ПВО. Часть армады прибыла на место событий, а часть еще находится в пути. Кроме того, состоялось 150 авиарейсов с военными грузами и в регион прибыли 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com