В Беларуси стало больше специальностей, куда можно пройти без экзаменов 4 19.02.2026, 12:48

5,064

Минобр дополнил список профессий.

Список специальностей, на которые выпускники школ и колледжей смогут поступить без экзаменов, дополнили в Министерстве образования Беларуси, пишет pravo.by.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу 19 февраля 2026-го.

Документом дополнили список педагогических направлений, на которые могут принять без вступительных испытаний.

- В перечень дополнительно внесена позиция «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание», код специальности 6-05-0115-02, – сказано в сообщении.

Полный список на сегодня состоит из 23 пунктов. Среди профессий – дошкольное образование, история, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, инженерно-педагогическая деятельность, специальное и инклюзивное образование и другие.

На указанные специальности без экзаменов могут пройти:

- победители и призеры (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, если эти предметы профильные

- золотые и серебряные медалисты

- целевики, ранее окончившие с отличием колледжи и профтехлицеи или училища (с общим средним образованием).

Во всех трех случаях дополнительно нужно будет взять рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое ранее окончили абитуриенты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com