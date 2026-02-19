27 мая 2026, среда, 13:57
В Беларуси стало больше специальностей, куда можно пройти без экзаменов

  • 19.02.2026, 12:48
Минобр дополнил список профессий.

Список специальностей, на которые выпускники школ и колледжей смогут поступить без экзаменов, дополнили в Министерстве образования Беларуси, пишет pravo.by.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу 19 февраля 2026-го.

Документом дополнили список педагогических направлений, на которые могут принять без вступительных испытаний.

- В перечень дополнительно внесена позиция «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание», код специальности 6-05-0115-02, – сказано в сообщении.

Полный список на сегодня состоит из 23 пунктов. Среди профессий – дошкольное образование, история, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, инженерно-педагогическая деятельность, специальное и инклюзивное образование и другие.

На указанные специальности без экзаменов могут пройти:

- победители и призеры (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, если эти предметы профильные

- золотые и серебряные медалисты

- целевики, ранее окончившие с отличием колледжи и профтехлицеи или училища (с общим средним образованием).

Во всех трех случаях дополнительно нужно будет взять рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое ранее окончили абитуриенты.

