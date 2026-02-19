Дроны СБУ прорвали защиту и сожгли нефтебазу в Псковской области РФ 4 19.02.2026, 12:50

Новые подробности атаки и яркое видео.

Дроны СБУ преодолели почти 500 километров и атаковали нефтебазу в Псковской области РФ. Вражеские антидронные сетки не помогли - объект охватил масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, этой ночью беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ успешно поразили нефтебазу «Великолукская» в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

Местные паблики пишут, что на нефтебазе в результате точных ударов дронов зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар.

Работники соседних предприятий массово эвакуировались. Над резервуарами с топливом были натянуты антидронные сетки, но они не остановили беспилотники СБУ.

Великолукская нефтебаза, расположенная в 50 км от границы с Беларусью, принадлежит компании ООО «Псковнефтепродукт». На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

«СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз непосредственно влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы», - отметил информированный источник в СБУ.

