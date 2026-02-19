Телефонные мошенники придумали новую схему 3 19.02.2026, 13:07



На этот раз — с «похищением» детей.

У телефонных мошенников новая схема. Они инсценируют похищение ребенка и требуют выкуп у родителей. Подробности об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась минчанка, которой сообщили о похищении ее 15-летней дочери. Женщине прислали фото ребенка и комнаты квартиры и требовали перевести деньги на криптокошелек. При этом ребенка в доме действительно не было.

Выяснилось, что накануне 15-летней школьнице в мессенджер позвонил якобы курьер маркетплейса и попросил уточнить адрес доставки, электронную почту и продиктовать код из сообщения, что она и сделала. После чего с девочкой связались «сотрудники милиции».

Ей рассказали, что от ее имени злоумышленники проводят незаконные переводы за границу. В итоге, чтобы родителей не посадили в тюрьму, а ее саму не отдали в приют, девочку убедили обыскать дом в поисках денег.

Деньги она не нашла. После этого ее вынудили участвовать в «спецоперации»: поехать за город, отключить телефон и достать из него SIM-карту «во избежание прослушки». После чего у родителей девочки требовали деньги, чтобы рассказать им, где ее найти.

Уже настоящие оперативники нашли 15-летнюю школьницу в загородном кафе. Сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка.

