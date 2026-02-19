Разведки Европы: Путин не согласится на мир в Украине, даже получив весь Донбасс 6 19.02.2026, 13:30

Кремль устроил переговорный театр.

Российское руководство по-прежнему не заинтересовано в установлении мира в Украине и не собирается быстро заканчивать войну, рассказали Reuters в последние дни руководители пяти европейских разведслужб. Они пессимистично оценивают шансы на достижение мирной договоренности в этом году и указывают, что, по их данным, даже сдача Украиной неоккупированной части Донбасса не заставит Москве остановиться.

Несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа, что Владимир Путин «хочет заключить сделку», «Россия не стремится к мирному соглашению», пояснил руководитель одной из спецслужб. По его словам, она стремится «к достижению своих стратегических целей, и эти цели не изменились» – отстранение от власти Владимира Зеленского и его правительства и превращение Украины в «нейтральную» буферную зону, отделяющую Россию от для Запада. По словам другого разведчика, потенциальное согласие отдать Москве весь Донбасс удовлетворит ее территориальные претензии, но не позволит достичь стратегической цели. Поэтому директор третьей спецслужбы назвал ошибочным мнение о том, что уступка Донбасса быстро приведет к мирному соглашению: такая уступка, по его словам, «возможно, будет [только] началом реальных переговоров», поскольку Россия затем выдвинет дальнейшие требования.

Главная проблема, по словам одного из собеседников Reuters, заключается в том, что Россия не хочет скорого мира и не нуждается в нем; она может продолжать войну, поскольку ее экономика «не находится на грани коллапса». Другой собеседник назвал встречи российской делегации с украинской «переговорным театром».

Последняя такая встреча прошла в среду в Женеве и завершилась безрезультатно. На нее Путин послал Владимира Мединского, которого украинская сторона и эксперты считают не желающим договариваться идеологом, тогда как участие военных в предыдущем раунде в Абу-Даби носило более конструктивный характер.

В Женеве обсуждался территориальный вопрос. По информации The New York Times, также рассматривались варианты создания демилитаризованной зоны в той части Донбасса, отдать которую требует Кремль, а Киев отказывается это сделать.

По словам двух европейских разведчиков, Москва пытается вести переговоры по двум отдельным направлениям: в одном обсуждаются военные действия, в другом — двусторонние сделки с США, включая снятие санкций с России.

Зеленский рассказал, что, по сообщению его спецслужб, американские и российские переговорщики обсуждают двусторонние соглашения о сотрудничестве на сумму до $12 трлн, которые предложил спецпосланник Путина Кириллом Дмитриевым. Эта сумма примерно в шесть раз больше российского ВВП, то есть является чистой фантазией.

