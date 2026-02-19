27 мая 2026, среда, 13:57
Ученые: Луна уменьшается в размерах

6
  • 19.02.2026, 13:28
  • 4,374
Фото: Charter97.org

Как это повлияет на людей?

Ни один другой мир в Солнечной системе не имеет таких литосферных плит и землетрясений, как Земля. Но это не означает, что на этих мирах не происходят землетрясения. Ученым уже более 50 лет известно, что такие землетрясения происходят на Луне и примерно 15 лет известно, что Луна уменьшается в размерах.

Она уже потеряла за последние 200 миллионов лет 50 метров. Теперь эти данные были подтверждены новыми наблюдениями за Луной. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет IFLScience.

В начале своей истории, составляющей 4 миллиарда лет, Луна была очень активным миром в геологическом плане. Но со временем ее ядро начало остывать и затвердевать. По мере сжатия внутреннего слоя кора Луны трескается и деформируется. Ученые обнаружили на поверхности Луны разломы, связанные с этим процессом.

Эти разломы, а также небольшие хребты были обнаружены на поверхности темных базальтовых равнин, известных как лунные моря. Оказалось, что эти хребты и разломы связаны с относительно недавней геологической активностью, в частности с лунными землетрясениями.

Хотя известно, что на Луне происходят землетрясения, обусловленные гравитационным притяжением Земли, ее внутренним строением Луны и ударами метеоритов, ученые обнаружили новые источники подземных толчков.

Расчеты ученых показали, что тысячи хребтов в лунных морях образовались примерно 124 миллиона лет назад, а разломы – примерно 105 миллионов лет назад. Исследование показало, что эти явления связаны между собой геологической активностью и наиболее вероятной причиной обоих явлений является сжатие Луны.

Результаты исследования указывают на то, что лунные землетрясения могут происходить на территории лунных морей и что сейсмических угроз для освоения человеком Луны может быть больше, чем предполагали ученые.

Будущие пилотируемые и роботизированные миссии могут дать новые и более подробные сведения о происходящей внутри Луны активности. Например, NASA собирается вернуть людей на Луну уже в 2028 году в рамках программы "Артемида". Более глубокое сейсмической активности на Луне напрямую повысит безопасность и этих миссий, считают ученые.

По словам ученых, Луна сжимается из-за геологических процессов, вызванных потерей внутреннего тепла, что приводит к образованию хребтов и разломов на ее поверхности. В то же время на Луне происходят землетрясения, которые являются следствием продолжающейся геологической активности. То есть Луна не является мертвым миром в геологическом плане. Космическим агентствам придется это учитывать при планировании мест посадок пилотируемых и роботизированных миссий на поверхность Луны, а также при строительстве будущих баз и колоний.

