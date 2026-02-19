Ландсбергис: Европа должна перестать искать опору во внешних силах 19.02.2026, 13:47

Поддержка Украина стала возможна благодаря европейским ценностям.

Европа должна перестать искать опору во внешних силах и наконец опереться на собственные ценности и решения, пишет бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После участия в Мюнхенской конференции Ландсбергис впервые уехал не в мрачном, а задумчивом настроении. Главной причиной стала речь госсекретаря США Марка Рубио, которая, по словам Ландсбергиса, вновь показала, что Европа обсуждает каждое слово Америки, тогда как американцы почти не следят за европейскими заявлениями. Это, считает он, признак того, что Европа снова втянута в чужую стратегию.

Американская политика сейчас отражает взгляды их избирателей куда точнее, чем европейцев. Даже если Вашингтон предлагает диалог, он может быть недолгим, ценности в США и европейских странах все чаще расходятся. Европейцы доверяют институтам, выбирают эволюционные изменения, поддерживают климатическую повестку и остаются убежденными сторонниками демократии и верховенства права.

Поддержка Украина стала именно таким выбором ценностей — без принуждения, несмотря на вмешательство пророссийских сетевых кампаний. Поэтому паниковать из-за сдвигов в американской политике не стоит: у Европы есть собственное мировоззрение, и она свободна его защищать.

Ландсбергис призывает Европу готовится к защите демократических стран по всему миру, строить союзы на основе ценностей, а не интересов, и формировать свою самостоятельную трансатлантическую повестку — партнерство без компромиссов в принципиальных вопросах.

Он напоминает, что отсутствие Европы на переговорах между США, Россия и Украиной стало результатом ее собственных медленных решений. Чтобы вернуть влияние, Европе необходимо действовать решительнее и отказаться от иллюзий о возможности договориться с Путиным на приемлемых условиях.

Европа, подчеркивает Ландсбергис, все еще суверенна и сильна. Но воспользоваться этим окном возможностей она должна сейчас — позже такого выбора может уже не быть.

