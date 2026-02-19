закрыть
27 мая 2026, среда, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лариса Долина попала в новый скандал с сомнительной схемой

3
  • 19.02.2026, 13:40
  • 9,924
Лариса Долина попала в новый скандал с сомнительной схемой
Лариса Долина

Опять замешана недвижимость.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности России был зарегистрирован товарный знак «Лариса Долина сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью и других услуг. Директор российской певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что это работа мошенников и сама она ничего не оформляла, сообщает РБК.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла, Лариса Долина — народная артистка России. Она певица», — сказал Пудовкин.

Ранее на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) — подведомственной организации Роспатента — 17 февраля была зарегистрирована заявка на получение товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». В качестве заявителя была указана Долина Лариса Александровна, а в качестве адреса прописки был указан адрес квартиры, которой лишилась певица Лариса Долина в ходе судебных тяжб с Полиной Лурье.

Предприятие с товарным знаком «Лариса Долина сохранить и приумножить» планировало заниматься операциями с недвижимостью, обменом денег и криптовалюты.

Подать заявку на регистрацию товарного знака за человека теоретически может и другое лицо, объяснил РБК управляющий партнер российской компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.

История с квартирой Долиной

Напомним, Верховный суд России 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой предпринимательнице Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности осталось за Лурье.

Ранее в соцсетях получил широкую известность «эффект Долиной». Все началось после того, как в 2024 году певица отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов российских рублей (свыше 3 млн долларов) — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников.

Россиян возмутил поступок Долиной, которая оставила покупательницу ее квартиры и без жилья, и без денег. Зрители стали массово сдавать билеты на концерты артистки.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина