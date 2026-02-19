Лариса Долина попала в новый скандал с сомнительной схемой 3 19.02.2026, 13:40

9,924

Лариса Долина

Опять замешана недвижимость.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности России был зарегистрирован товарный знак «Лариса Долина сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью и других услуг. Директор российской певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что это работа мошенников и сама она ничего не оформляла, сообщает РБК.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла, Лариса Долина — народная артистка России. Она певица», — сказал Пудовкин.

Ранее на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) — подведомственной организации Роспатента — 17 февраля была зарегистрирована заявка на получение товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». В качестве заявителя была указана Долина Лариса Александровна, а в качестве адреса прописки был указан адрес квартиры, которой лишилась певица Лариса Долина в ходе судебных тяжб с Полиной Лурье.

Предприятие с товарным знаком «Лариса Долина сохранить и приумножить» планировало заниматься операциями с недвижимостью, обменом денег и криптовалюты.

Подать заявку на регистрацию товарного знака за человека теоретически может и другое лицо, объяснил РБК управляющий партнер российской компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.

История с квартирой Долиной

Напомним, Верховный суд России 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой предпринимательнице Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности осталось за Лурье.

Ранее в соцсетях получил широкую известность «эффект Долиной». Все началось после того, как в 2024 году певица отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов российских рублей (свыше 3 млн долларов) — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников.

Россиян возмутил поступок Долиной, которая оставила покупательницу ее квартиры и без жилья, и без денег. Зрители стали массово сдавать билеты на концерты артистки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com