Глава «Белнефтехима» дал новые сроки, когда в Беларуси исчезнет 92-й бензин 10 19.02.2026, 22:16

9,764

Водителям на заметку.

Председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан 19 февраля озвучил новые сроки, когда с белорусских заправок практически исчезнет 92-й бензин (АИ-92). Автомобилистам в концерне пообещали «плавный переход».

Постепенный отказ от 92-го бензина в «Белнефтехиме» объяснили «тенденциями, продиктованными потребностями времени», передает БелТА.

Согласно официальной статистике госконцерна, уже сейчас в Беларуси спрос на эту марку бензина упал. По словам Икана, всё больше водителей переходит на 95-й бензин и, по мнению концерна, эта тенденция в ближайшие годы сохранится.

Но резко прекращать поставки АИ-92, по словам Икана, «Белнефтехим» не будет. Как это бывало и в прошлом, отказ от невостребованной марки топлива будет происходить плавно и постепенно, а не одномоментно. После этого на АЗС страны повсеместно будут представлены такие марки бензина как АИ-95, АИ-98 и АИ-100.

«Мы однозначно с проработкой всех возможных деталей и нюансов подойдем и реализуем это мероприятие», - заявил Икан и озвучил новые ориентировочные сроки. По его словам, 92-1 бензин будет на белорусских заправках ещё как минимум лет 5 и исчезнет не ранее 2030 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com