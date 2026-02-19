Гомельчанин женился, а утром после свадьбы сбежал с деньгами 10 19.02.2026, 14:19

Семейная жизнь пошла не по плану сразу.

Пара из Гомеля решила заключить брак, но семейная жизнь пошла не по плану сразу: утром невеста не обнаружила дома свежеиспеченного мужа, а также куда-то пропали деньги, подаренные гостями на свадьбу. Подробности этой истории рассказала главный специалист отдела ЗАГС Гомельского горисполкома Жанна Игнатенко, пишет портал «Правда Гомель».

Дело было еще пять лет назад. Свадьба начиналась как у всех — красивая церемония, самые близкие люди, родители и коллеги. Сам праздник был в субботу. Пара расписалась, а в первую брачную ночь влюбленные долго пересчитывали подарки.

Когда наступило воскресенье и в доме невесты еще стояли вазы с цветами и свадебный торт в холодильнике, случилось неожиданное: жених исчез.

— Оказалось, что пока молодая жена спала, суженый собрал всю свадебную казну и решил необычно провести медовый месяц. Он быстро купил билеты и улетел отдыхать со свидетелем, — рассказала Жанна Игнатенко.

Какие именно отношения были у гомельчанина и его свидетеля — неизвестно. Девушка в одно утро потеряла и мужа, и бюджет. Она до последнего надеялась, что это розыгрыш, звонила ему, переживала, искала у знакомых, оббежала все морги и больницы. Но когда узнала правду, подала заявление на развод.

