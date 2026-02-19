«Одалживали знакомые и даже знакомые знакомых» 5 19.02.2026, 14:38

4,822

Белоруска открыла центр для детей с аутизмом и теперь должна кучу денег.

Галина Лисковская заказывает кофе и говорит, что это ее последняя (и единственная) маленькая прихоть в этом месяце.

Девушке 25 лет, на ее счетах – минус в десятки тысяч рублей, а общая сумма долгов превышает $50 тыс.

Так для нее закончилось открытие центра для детей с аутизмом в Минске. Галине очень хотелось, чтобы ее младший брат и другие ребята с этим диагнозом могли учиться.

Но бизнес прогорел.

Tochka.by поговорила с белоруской о том, что пошло не так.

Бросила универ и ушла в бизнес

Галина говорит, что она несостоявшийся медик: бросила медуниверситет, хотя поступить туда пыталась три года. Но на втором курсе поняла, что это не для нее, и ушла.

«Родители, конечно, очень плохо отнеслись к моему решению. Мне до сих пор припоминают, что я бросила учебу. Тем более сейчас, когда оказалась в той точке, в которой оказалась», – начинает свой рассказ собеседница.

Еще до универа Галина занималась таргетом и SMM. У нее даже было вполне успешное маркетинговое агентство, где после ухода из университета она неплохо зарабатывала.

«Но случился февраль 2022-го. Все иностранные заказчики отвалились, белорусы не готовы много платить за маркетинг, а российские компании не раз нас обманывали. Постепенно агентство перестало приносить прибыль. Плюс уже тогда у меня появился детский центр, который тянул много сил, времени и денег», – вспоминает Галина.

Желание открыть это место появилось не просто так. У девушки четверо братьев и сестер, один из которых – с особенностями.

«В полтора года братику сделали прививки, и после этого он перестал разговаривать. Из-за этого я и решила пойти в медицинский: фантазировала, что стану врачом, во всем разберусь, напишу научный труд… Очень скоро стало понятно, что все не так работает», – говорит Галина.

Она признается, что тема прививок для нее особая до сих пор.

«Если кратко, я за то, чтобы их делали только тем детям, которые могут их «вытянуть». Братик же был очень слабенький от рождения», – объясняет девушка.

Школа, где тебя примут любым

Галина уверена, что хороший невролог заметил бы, что у ее брата есть отставание в развитии, и тогда отклонение поддалось бы коррекции в раннем возрасте.

Но нужных специалистов сложно было найти даже в Минске. Тогда девушка и загорелась идеей открыть центр для детей с аутизмом, где работали бы лучшие врачи и логопеды.

«Немного денег было – маркетинговое агентство в свое время позволяло что-то накопить. Я из небогатой семьи, поэтому было прикольно почувствовать собственные финансы», – делится собеседница.

Центр для особенных детей появился на волне массового закрытия частных школ в Беларуси осенью 2022 года. Тогда как раз прекратило существование одно из образовательных учреждений в Минске. Педагоги остались без работы, помещение пустовало.

«Аренда не оплачена за полгода, руководство просто уехало. И родители, и учителя были растеряны. Я попыталась как-то спасти эту школу. Решила, что могу снять это помещение и сделать что-то вроде кооперации, когда родители фактически просто платили бы педагогам за занятия. Это были достаточно резкие действия», – улыбается Галина.

Сейчас она признает, что все получилось немного спонтанно и слишком быстро.

Первые долги

Сначала Галина просто оплачивала аренду классов, ничего не зарабатывая.

«Главная задача была в том, чтобы дети продолжали заниматься. А я по ходу разбиралась со всеми вопросами. Конечно же, я косячила в процессе», – честно признается девушка.

Именно тогда Галина впервые взяла в долг – на консультацию юриста, чтобы тот помог правильно организовать бизнес.

«Это были 3 тыс. рублей. Причем мне их одолжила малознакомая девушка, с которой мы просто пересекались в кафе, болтали. Я наняла юриста, открыла ООО, вложила имеющиеся деньги, чтобы закрыть аренду», – рассказывает белоруска.

А задолженности накопилось немало: месяц съема помещения обходился тогда в 6,8 тыс.

Пришлось снова лезть в долги. Все деньги девушка брала под расписку. Потом были кредиты в банке – на себя как на физлицо, на папу...

«Одалживали знакомые, знакомые знакомых. Я просто везде ходила и говорила, что делаю вот такую крутую штуку. Отказов тоже было много, но деньги все время находились, и процесс шел дальше», – вспоминает Галя.

Порочный долговой круг

Постепенно центр раскручивался: появились новые услуги, стали приходить люди. Пошел и первый заработок. Но образовался замкнутый круг: заработанное приходилось отдавать на покрытие долгов, подступали новые платежи – и Галина была вынуждена снова занимать.

«Денег было всегда недостаточно. Они приходили и тут же уходили. Это сейчас я понимаю, что вошла в этот бизнес с большими долгами, а нужно было – со стартовым капиталом», – говорит девушка.

Потом опытные бизнесмены говорили Галине, что уже на этом этапе нужно было остановиться.

«Но мой брат ходил в эту школу, а не сидел дома. Я видела, как ему помогают занятия. Он был так счастлив», – вспоминает Галина.

А вот моральное состояние девушки, по ее признанию, очень сильно подкосилось.

«Осуждали ли меня? Еще как. Родственникам я вообще до последнего ничего не говорила. В итоге от этой постоянной борьбы за деньги я просто выгорела», – грустно говорит она.

Последняя попытка что-то изменить была в апреле 2024 года. Галина пришла в банк, взяла кредит на 20 тыс. рублей. Заплатила за аренду, выдала зарплаты. И поняла, что все – больше так продолжаться не может.

Решение закрыть центр было принято одним днем. Пришлось честно признаться себе и окружающим, что не справилась.

«И вот тогда произошло самое тяжелое мое падение. Все люди отвернулись от меня: мол, у тебя теперь нет бизнеса – как ты будешь отдавать нам долги? А еще я поняла, что подвела брата и теперь не смогу обеспечить ему нормальные занятия со специалистами», – Галина еле сдерживает слезы.

Суды, долги, милиция

Сразу после закрытия центра все разом начали требовать возврата денег.

«Мне было больно и обидно, почему никто не понимает, что я на самом деле потеряла. Но я никогда не отказывалась со всеми рассчитаться, просто мне нужно было время», – объясняет девушка.

Еще три месяца Галина пыталась как-то выкрутиться. Распродавала всю мебель из своего центра, искала другие варианты. Но вырученные деньги казались мелочью по сравнению с тем, сколько она была должна на момент закрытия проекта. Сумма набежала приличная – $56 тыс.

Вдобавок Галиной заинтересовались правоохранительные органы. Один из тех, кому она была должна, написал на нее заявление. Требовал вернуть свои 2 тыс. рублей.

А потом в суд обратился и арендодатель: мол, девушка съехала раньше положенного по договору времени.

«Я сделала глупость и по совету юриста обратилась в компанию, которая занимается ликвидацией фирмы. Потратила последнюю $1000. После этого мной заинтересовался еще и ОБЭП», – грустно улыбается белоруска.

Потом о своем должнике вспомнил банк.

«Я не отказывалась платить. Просила сделать перерасчет, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа. Подключили службу безопасности банка. Они посчитали, что у меня изначально был злой умысел: кредит я взяла в начале мая, а в конце уже закрылась. Разговор был жесткий, с угрозами», – говорит Галя.

Очередной суд. Но к тому моменту у девушки уже висело производство в органах принудительного исполнения.

«Теперь я не знаю, сколько им придется ждать своей очереди. Недавно мне позвонили и предложили договориться хоть на какую-то ежемесячную выплату. Но когда я умоляла дать мне время, никто не пошел навстречу. Что ж, теперь пусть ждут, зато все по закону», – вздыхает собеседница.

На фоне всего этого с Галиной случился курьезный случай, который, впрочем, тоже измотал нервы.

«После продажи мебели из центра у меня было много наличных. Мой маленький брат, услышав, что у меня проблемы, подложил мне в кошелек «200 белорусских дублей». И я пошла в магазин за покупками», – сейчас Галина вспоминает это со смехом, но тогда было не до шуток.

Когда девушка протянула на кассе игрушечную банкноту, кассир это заметила и тут же вызвала наряд.

«Два часа ночи, я в домашних легинсах и грязной белой футболке, с гулькой на голове, потерянная и в своих мыслях. Даже не поняла, что происходит. Начали разбираться, откуда эта банкнота. А у меня полный телефон с номерами от покупателей, и я не знаю, кто мне мог ее подсунуть», – говорит Галина.

Несколько часов она провела, давая показания. В итоге в возбуждении уголовного дела отказали: даже по камерам было видно, что злого умысла не имелось.

«Чуть не вышла в окно»

Сейчас у Галины арестованы все карты. Раньше она могла работать как самозанятая репетитором. Но как только хоть какие-то деньги поступали на счет, их сразу списывали на долги. Даже на уплату налогов не оставалось.

За первый год после закрытия центра ей удалось отдать $10 тыс.

Из основных платежей – кредиты, взятые на отца. Плюс она снимает квартиру в Минске за 800 рублей.

«Отложить что-то очень тяжело, но я стараюсь. Месяц моей жизни стоит дорого – из-за долгов. А так могу устраивать мастер-классы, как выжить на 300 рублей», – грустно шутит белоруска.

На погашение долгов девушка собирает всеми возможными способами. Но на работу в найме устраиваться не планирует.

«У меня сразу будет высчитываться 50–70% в счет долга. То есть я проведу на работе полноценный день, скорее всего, за копейки, вместо того чтобы заработать больше. Мне останется мизер после таких вычетов, а я все же пытаюсь закрыть свои долги быстрее», – рассуждает Галина.

Девушка четно признается, что после ликвидации бизнеса у нее не было четкого плана.

«Но было очень заманчивое окно – в прямом смысле. Это сейчас я могу пошутить об этом, но тогда всерьез задумывалась о самом страшном. Механически делала какую-то работу, а потом ложилась спать и надеялась утром не проснуться. Думала: все, я не справилась, подвела семью, подвела брата, мне незачем жить», – пытается не заплакать Галя.

Девушка обращалась к психологу. Выслушав ее историю, специалист решил работать с ней бесплатно.

Психолога Галина посещает до сих пор. Говорит, это очень помогло.

Что интересно, белоруска не оставляет надежды открыть собственное дело.

«У меня давно есть желание выпускать одежду с вышивкой. Мы вроде запартнерились с одной девушкой, вложились, сделали пару пробных работ для знакомых. Но она не хочет продолжать. Короче, мне срочно нужны $15 тыс. Опять», – смеется Галина.

Была попытка вести блог о том, как она разбирается с долгами и депрессией после закрытия центра. Но из-за постоянного хейта девушка закрылась. Теперь же подумывает возвращаться в соцсети.

При этом Галина никогда не просила какой-то помощи у подписчиков. Уверена, что сможет заработать сама.

«Тут, наверное, должны быть какие-то суперумные слова, но их не будет. Потому что я еще не выкарабкалась из всего этого. Но точно знаю, что выберусь из любой ж**ы. Да, накосячила. Но все косячат. Это нужно уметь признать и двигаться дальше», – говорит Галина.

Ей осталось вернуть еще $40 тыс. Галина говорит, что будет рада каким-то вариантам подработки: она занимается SMM, репетиторством и даже составляет необычные букеты роз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com