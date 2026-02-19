27 мая 2026, среда, 16:01
«Он пират»: что известно о самой узнаваемой композиции XXI века

  • 19.02.2026, 14:40
Музыка стала частью уникального успеха кинокартины о капитане Джеке Воробье.

В музыкальной индустрии продолжают обсуждать происхождение легендарной композиции «He's a Pirate» («Он пират»), прозвучавшей в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» и ставшей символом всей пиратской франшизы студии Disney, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Авантюрное кино в наши дни редкость, и именно поэтому успех кинокартины о капитане Джеке Воробье остается уникальным. Однако главным культурным наследием серии неожиданно стала музыка — прежде всего стремительный оркестровый хит «Он пират», который десятилетиями ассоциируется с морскими приключениями.

Интересно, что изначально над саундтреком должен был работать немецкий композитор Ханс Циммер, однако в тот момент он был занят фильмом «Последний самурай». После ухода композитора Алана Сильвестри из-за разногласий с продюсером Джерри Брукхаймером студия осталась без главного автора.

Тогда Циммер предложил кандидатуру своего менее известного коллеги — композитора Клаус Бадельт, с которым ранее сотрудничал над музыкой к фильмам «Гладиатор» и «Тонкая красная линия». Именно Бадельту доверили основной объем работы над «Проклятием Черной жемчуги».

Тем не менее Циммер успел отправить Бадельту демоверсию ключевых тем, созданную за одну ночь. В ней уже присутствовали основные мотивы будущего саундтрека, включая упрощенную версию «He's a Pirate». Это породило споры о настоящем авторстве, хотя оба композитора официально признаны создателями музыкального стиля фильма.

Сегодня «Он пират» считается одной из самых узнаваемых музыкальных тем XXI века, а вклад Циммера и Бадельта — неотъемлемой частью успеха всей пиратской франшизы.

