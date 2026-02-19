Россия и Иран объявили о совместных военно-морских учениях 8 19.02.2026, 14:42

6,610

На фоне готовящегося удара США по иранскому режиму.

Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана на фоне подготовки США к удару по Тегерану.

Маневры начнутся 19 февраля, сообщил адмирал Военно-морских сил (ВМС) Ирана Хасан Максудлу. «Цель состоит в том, чтобы укрепить безопасность на море и углубить отношения между военно-морскими силами двух стран», — сказал представитель иранских ВМС, не уточнив, когда планируется завершить учения.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия, Иран и Китай направили военные корабли в Ормузский пролив для совместных учений «Морской пояс безопасности — 2026». Это восьмые по счеты подобные маневры, которые проводятся с 2019 года по инициативе ВМС Ирана. На время учений Тегеран объявил о частичном закрытии Ормузского пролива, который служит важной транспортной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. В свою очередь Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский корвет «Стойкий» прибывает в портовый город Бандар-Аббас, где базируется военно-морской флот Ирана. В ведомстве отметили, что российские и иранские военные моряки «синхронизировали действия для обеспечения безопасности гражданского судоходства».

Между тем США, которые сконцентрировали у берегов Ирана «армаду» военных кораблей, приготовились к военной операции против Тегерана. По данным источников CBS News, она может начаться уже в субботу, 21 февраля, однако президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения. Советник главы Белого дома сказал Axios, что операция будет представлять собой кампанию, «больше похожую на полномасштабную войну», чем на точечные удары. Ранее источники CNN говорили, что американские силы могут атаковать иранских лидеров, государственные учреждения, ядерные объекты и производство баллистических ракет в стране.

При этом в Белом доме продолжают обсуждать возможный удар по Ирану, взвешивая риски эскалации, а также «политические и военные последствия сдержанности», отметили собеседники CBS. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Тегерану «было бы разумно заключить сделку с президентом Трампом и его администрацией», чтобы избежать атаки.

Очередной раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по поводу иранской ядерной программы прошел 17 февраля в Омане. По данным Reuters, США поставили Тегерану условие: в течение двух недель представить подробные предложения по устранению разногласий. Ранее, в июне 2025 года, аналогичный ультиматум привел к началу операции «Полуночный молот» — серии ударов по ядерным объектам Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com