На границе с Беларусью остановили BMW 2 19.02.2026, 14:42

Водитель и пассажир находятся в розыске.

Инцидент произошел в понедельник вечером. На пограничном пункте «Шальчининкай» задержали двух мужчин, которые ехали в сторону Беларуси на внедорожнике BMW G5X 2026 года выпуска с немецкими номерами. Во время проверки выяснилось, что месяц назад по инициативе Германии этих мужчин объявили в международный розыск через Интерпол. Их подозревают в краже автомобиля.

Было начато досудебное расследование. Речь идет о возможном приобретении или продаже дорогостоящего имущества, полученного преступным путем. По закону за такое преступление может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет, сообщает таможня Литовской Республики.

После допроса 39-летнего водителя, который указал место жительства в Соединенном Королевстве, и 34-летнего пассажира, жителя Вильнюса, отпустили. Им назначили меры пресечения: усиленное наблюдение и обязательство не покидать страну, также у них изъяли документы.

Автомобиль изъяли. Сейчас он находится на хранении у пограничников.

