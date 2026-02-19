27 мая 2026, среда, 16:01
Лукашист из Гродно брал взятки даже не деньгами

  • 19.02.2026, 15:04
За что ему должны были платить.

В суде Гродно рассмотрят дело о взятках в особо крупном размере. Обвиняемый – заместитель руководителя одного из органов исполнительной и распорядительной власти Гродненского района.

За что и от кого на постоянной основе получал вознаграждения коррупционер, рассказали в областной прокуратуре.

Обещал помочь на стройках

Мужчина получал от двух представителей коммерческих структур взятки не только деньгами, но и строительными материалами с декабря 2023 года по июль 2025-го.

За это он, используя занимаемое должностное положение и свои служебные полномочия, обещал содействовать нужным людям в победе в процедурах закупок по выбору подрядной и субподрядной организаций.

Также он помогал при заключении и исполнении договоров на выполнение ремонтно-строительных и монтажных работ, своевременное перечисление денежных средств в качестве текущих авансов и досрочную оплату выполненных работ.

Что грозит взяточнику

Дело вело управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

В прокуратуре после изучения материалов пришли к выводу, что доказательств достаточно, обвинение обосновано и согласились с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 430 УК.

Речь идет о взятке, полученной в крупном размере. За это в Беларуси грозит лишение свободы от 5 до 12 лет, со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

