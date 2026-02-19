Проворовавшийся зам Шойгу решил судиться с Минобороны РФ 5 19.02.2026, 14:59

Из-за отказа отправлять его на войну из тюрьмы.

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов подал в суд на Минобороны и Военный комиссариат Москвы из-за того, что они игнорируют его просьбы заключить с ним контракт и отправить на войну в Украину, сообщил РБК адвокат экс-чиновника.

В первый раз Иванов подал заявление об отправке на войну, находясь в СИЗО «Лефортово» в июле 2025 года. Он попросился на должность, соответствующую его воинскому званию — майор.

Через три месяца он получил отказ, в котором говорилось, что в группировке «Запад» нет должности по его воинской специальности. В ноябре Иванов подал повторное заявление, в котором отмечалось, что он готов служить на любой должности и в любом звании.

В иске, с которым ознакомился «Коммерсант», говорится, что Иванов до сих пор не получил ответа на повторное обращение, хотя его должны были предоставить в течение 30 дней. Истец просит признать незаконным бездействие военных и обязать ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта». Помимо Минобороны и Военного комиссариата Москвы ответчиком по делу также заявлен Единый пункт отбора на контрактную службу. Иск был направлен в Мещанский районный суд Москвы, однако информации о том, что его приняли, пока нет, отметил адвокат экс-чиновника.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года он был признан виновным в деле о растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Также Иванову предъявлены обвинения в нескольких эпизодах получения взяток, отмывания денег в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Сам Иванов вину не признает.

При этом суд постановил изъять у экс-чиновника и его близких имущество на общую сумму 1,2 млрд руб. Среди прочего в доход государства были обращены 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, усадьба в Тверской области на берегу Волги, дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, 35 автомобилей, коллекция из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб.

