закрыть
27 мая 2026, среда, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Проворовавшийся зам Шойгу решил судиться с Минобороны РФ

5
  • 19.02.2026, 14:59
  • 4,912
Проворовавшийся зам Шойгу решил судиться с Минобороны РФ

Из-за отказа отправлять его на войну из тюрьмы.

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов подал в суд на Минобороны и Военный комиссариат Москвы из-за того, что они игнорируют его просьбы заключить с ним контракт и отправить на войну в Украину, сообщил РБК адвокат экс-чиновника.

В первый раз Иванов подал заявление об отправке на войну, находясь в СИЗО «Лефортово» в июле 2025 года. Он попросился на должность, соответствующую его воинскому званию — майор.

Через три месяца он получил отказ, в котором говорилось, что в группировке «Запад» нет должности по его воинской специальности. В ноябре Иванов подал повторное заявление, в котором отмечалось, что он готов служить на любой должности и в любом звании.

В иске, с которым ознакомился «Коммерсант», говорится, что Иванов до сих пор не получил ответа на повторное обращение, хотя его должны были предоставить в течение 30 дней. Истец просит признать незаконным бездействие военных и обязать ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта». Помимо Минобороны и Военного комиссариата Москвы ответчиком по делу также заявлен Единый пункт отбора на контрактную службу. Иск был направлен в Мещанский районный суд Москвы, однако информации о том, что его приняли, пока нет, отметил адвокат экс-чиновника.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года он был признан виновным в деле о растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Также Иванову предъявлены обвинения в нескольких эпизодах получения взяток, отмывания денег в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Сам Иванов вину не признает.

При этом суд постановил изъять у экс-чиновника и его близких имущество на общую сумму 1,2 млрд руб. Среди прочего в доход государства были обращены 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, усадьба в Тверской области на берегу Волги, дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, 35 автомобилей, коллекция из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина