Слова Зеленского о Путине вызвали скандал в России

Слова Зеленского о Путине вызвали скандал в России5
- 19.02.2026, 15:17
- 22,040
Появилось видео эфира «Соловьев Live».
В российском пропагандистском пространстве вспыхнул скандал после высказываний президента Украины Владимира Зеленского о Путине, пишет «Диалог.UA».
Поводом стало интервью украинского лидера американскому изданию Politico, в котором он жестко прокомментировал будущее главы Кремля и его кончину.
Особенно резко отреагировал Михаил Звинчук, автор крупнейшего российского военного Телеграм-каналов «Рыбарь» в эфире «Соловьев Live».
Комментируя слова Зеленского, Звинчук перешел на откровенные оскорбления.
Что сказал Зеленский
В интервью Зеленский, говоря о Путине, отметил, что у российского лидера «не так много времени». «Дай бог, чтобы времени было не слишком много», — добавил президент Украины (цитата по The Guardian).