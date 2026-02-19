В Беларуси запретили продажу российского БАДа

В Беларуси запретили продажу российского БАДа1
- 19.02.2026, 15:29
С витамином D3.
Минздрав Беларуси ввел запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование в стране БАДа «Витамин D3» российского производства. Суточная доза биологически активного вещества в ней в разы превышает верхний допустимый уровень потребления, говорится в сообщении ведомства.
Производитель БАДа — индивидуальный предприниматель Анастасия Муратова из России.
Сообщается, что в биологически активной добавке к пище «Витамин D3», ТУ 10.89.19-007-0180384252-2024, содержание витамина D3 превышает верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза.
Решение о запрете на ввоз, хранение, транспортировку и использование БАДа принято постановлением заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси.
В ведомстве также напомнили, что неконтролируемый и самовольный прием БАДов к пище может привести к негативным последствиям для здоровья. При этом избыточный прием витамина D3 ведет к гипервитаминозу. Это вызывает избыток кальция, что проявляется тошнотой, рвотой, слабостью и т.д. В тяжелых же случаях переизбыток витамина D3 вызывает повреждение почек, сердца и сосудов.