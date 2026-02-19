закрыть
27 мая 2026, среда, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продажу российского БАДа

1
  • 19.02.2026, 15:29
  • 3,370
В Беларуси запретили продажу российского БАДа

С витамином D3.

Минздрав Беларуси ввел запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование в стране БАДа «Витамин D3» российского производства. Суточная доза биологически активного вещества в ней в разы превышает верхний допустимый уровень потребления, говорится в сообщении ведомства.

Производитель БАДа — индивидуальный предприниматель Анастасия Муратова из России.

Сообщается, что в биологически активной добавке к пище «Витамин D3», ТУ 10.89.19-007-0180384252-2024, содержание витамина D3 превышает верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза.

Решение о запрете на ввоз, хранение, транспортировку и использование БАДа принято постановлением заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси.

В ведомстве также напомнили, что неконтролируемый и самовольный прием БАДов к пище может привести к негативным последствиям для здоровья. При этом избыточный прием витамина D3 ведет к гипервитаминозу. Это вызывает избыток кальция, что проявляется тошнотой, рвотой, слабостью и т.д. В тяжелых же случаях переизбыток витамина D3 вызывает повреждение почек, сердца и сосудов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина