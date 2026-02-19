Как разбить «теневой флот» Путина? 19.02.2026, 15:39

2,672

Модель противодействия уже существует.

Эксперты призывают использовать опыт 2003 года для эффективного контроля за незаконными поставками нефти из стран-изгоев. Санкции против Ирана, России и Венесуэлы часто обходятся с помощью так называемых судов «теневого флота» — танкеров, скрывающих владельцев и маршруты. Китай является крупнейшим покупателем, охотно скупая нефть по заниженным ценам, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Модель борьбы уже существует. В 2003 году США создали Инициативу по нераспространению («Proliferation Security Initiative», PSI) для пресечения международной торговли оружием массового поражения. Основой PSI стала гибкая коалиция стран с едиными принципами перехвата подозрительных грузов. Более 100 стран поддержали эти принципы, при этом новая бюрократия не создавалась — организация была быстрой и эффективной.

Ключевыми методами стали соглашения о досмотре судов с так называемыми «удобными флагами» и контроль за необозначенными или переоформленными судами. Такие корабли часто меняют регистрацию и временно отключают автоматические транспондеры, чтобы скрыть передвижение. Международное право и Конвенция ООН по морскому праву позволяют досматривать суда без флагов, а также суда с ложными флагами, что уже применялось США при захвате танкера «Маринера».

Авторы инициативы предлагают PSI 2.0 для борьбы с «теневым флотом»: перехваты, изъятие, финансовое и коммерческое давление. Объединение усилий НАТО и партнеров из Азии, включая Южную Корею, Японию и Австралию, поможет укрепить союз и создать устойчивый контроль на море. Владельцам судов можно предложить безопасный выход — утилизацию танкеров с компенсацией.

Как писал 28-й Президент США Вудро Вильсон, санкции — это «тихое, смертельное средство», которое оказывает давление без человеческих жертв. PSI 2.0 может превратить эту идею в современный инструмент, лишив «теневой флот» и их спонсоров свободы маневра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com