27 мая 2026, среда, 16:27
В Беларуси возьмутся за определенную категорию транспорта

  • 19.02.2026, 20:02
Водителям на заметку.

Под особым контролем ГАИ Беларуси окажутся маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

С 19 февраля Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами.

Инспекторы уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, использованию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Также на особом контроле ГАИ окажется пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества посадочных мест.

Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности.

К административной ответственности обещают привлечь должностных лиц, которые нарушили установленный порядок выпуска водителей или отправили на маршрут технически неисправный транспорт.

