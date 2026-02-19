В Беларуси возьмутся за определенную категорию транспорта
- 19.02.2026, 20:02
Водителям на заметку.
Под особым контролем ГАИ Беларуси окажутся маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
С 19 февраля Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами.
Инспекторы уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, использованию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора.
Также на особом контроле ГАИ окажется пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества посадочных мест.
Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности.
К административной ответственности обещают привлечь должностных лиц, которые нарушили установленный порядок выпуска водителей или отправили на маршрут технически неисправный транспорт.