27 мая 2026, среда, 16:27
Глава МИД Израиля высмеял постпреда России на заседании Совбеза ООН

  • 19.02.2026, 16:00
Гидеон Саар

Заявление Небензи вызвало смех в зале.

Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на заседании Совета безопасности по ситуации на Ближнем Востоке вызвало смех у министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Представитель РФ заявил, что еврейское государство нарушает международное право, стремясь к аннексии палестинских территорий. В частности, Небензя возмутился намерением Израиля начать регистрацию земель на Западном берегу реки Иордан. Он назвал это решение «неприкрытой попыткой легализовать расширение поселений на оккупированной палестинской территории» за счет «закрепления ползучей экспансии и выдавливания местного населения».

«Израиль под различными предлогами — будь то обеспечение безопасности или борьба с терроризмом — продолжает нарушать свои договорные обязательства… Подобное игнорирование международного права и политика создания необратимых фактов «на земле» вызывают оторопь и неприятие среди большинства членов мирового сообщества», — сказал Небензя. После этого глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что ему «было забавно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов». «Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи», — отметил министр, намекнув на длящуюся уже четыре года войну против Украины.

В январе 2026 года, когда Россия начала массированно бить по энергосистеме Украины при 20-градусных морозах и оставила без тепла сотни тысяч человек, провоцируя гуманитарную катастрофу, Небензя заявил в ООН, что «утверждения о прицельных нападениях России на мирно спящие в своих домах украинские семьи не подтверждаются ничем», а вооруженные силы РФ «не подвергают обстрелу мирных граждан».

