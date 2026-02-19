Испания раскрыла план супергруппы ЕС 3 19.02.2026, 21:04

Страны готовы бросить вызов США и Китаю.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо рассказал о плане создания нового клуба шести крупнейших экономик ЕС — «E6». В группу входят Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Польша.

Цель — ускорить реформы финансовых рынков и вывести Европу на уровень конкуренции с США и Китаем, обходя политические тупики ЕС, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Куэрпо, идея возникла после «эпифании» — угроз президента СШАДональда Трампа аннексировать Гренландию.

«E6 позволит выносить сложные политические вопросы на обсуждение и разблокировать давно застопорившиеся проекты», — пояснил министр. Группа также координирует позиции перед встречами G7 по стратегическим вопросам, включая доступ к редкоземельным ископаемым в условиях угрозы ограничения экспорта со стороны Китая.

E6 провела уже две встречи и планирует представить конкретные предложения на мартовском саммите Европейского совета. Основные направления работы — укрепление цепочек поставок редких материалов, сокращение бюрократии и продвижение «28-го режима» — единых правил для компаний в ЕС. Следующая встреча 9 марта будет посвящена инвестициям в оборону и продвижению евро на международной арене.

Между тем, меньшие страны, включая Ирландию и Португалию, опасаются, что супергруппа создаст двухскоростную Европу, где крупные государства будут обходить мнение других. Для легальной реализации «усиленного сотрудничества» необходимо участие как минимум девяти стран, а принятие законодательства требует поддержки 15 государств, что делает привлечение союзников обязательным.

Куэрпо призвал скептиков участвовать в открытых форумах, чтобы не допустить изоляции стран, не входящих в E6. «Внутри группы нет красных линий, и это должно быть на пользу всем», — подчеркнул министр.

E6 демонстрирует стремление шести крупнейших экономик ЕС действовать быстрее и эффективнее, одновременно пытаясь сохранить баланс между интересами крупных и малых стран.

