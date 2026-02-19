Лукашенко хочет построить порт в Мозамбике

Лукашенко хочет построить порт в Мозамбике14
- 19.02.2026, 16:34
Диктатор продолжает тратить ресурсы на бесполезные проекты в беднейших странах мира.
Совместно заниматься строительством порта в Мозамбике предложил 19 февраля в Минске диктатор Александр Лукашенко представителю западного соседа этой африканской страны — председателю Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоне, пишет «Позірк».
Политик, которого цитирует его пресс-служба, подчеркнул, что Беларуси «очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента — на юго-востоке».
«Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом на юге Африки для товаров, нужной продукции не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России», — сказал Лукашенко.
«Над этой идеей нам надо поработать. Я прошу, вы напомните президенту [Зимбабве Эммерсону] Мнангагве о нашем разговоре в этом ключе. И мне очень важно услышать ваше мнение и ваших коллег на сей счет. Это большая перспектива», — добавил он.
По словам диктатора, в отношениях Беларуси с Зимбабве «практически нет никаких проблем». Он считает, что надо просто идти в соответствии с «дорожной картой, которая выработана», и реализовывать «те мероприятия, которые определены этим планом». Для сотрудничества, полагает спикер, важно, чтобы «парламентарии, сенаторы» — как в Зимбабве, так и в Беларуси, — «осуществляли контроль за реализацией достигнутых соглашений».
«Так что у нас большой объем работы, чтобы выйти через пару лет на товарооборот свыше 100 миллионов долларов, как мы и договаривались», — сказал Лукашенко.
