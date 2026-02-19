Лукашенко хочет построить порт в Мозамбике 14 19.02.2026, 16:34

5,148

Диктатор продолжает тратить ресурсы на бесполезные проекты в беднейших странах мира.

Совместно заниматься строительством порта в Мозамбике предложил 19 февраля в Минске диктатор Александр Лукашенко представителю западного соседа этой африканской страны — председателю Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоне, пишет «Позірк».

Политик, которого цитирует его пресс-служба, подчеркнул, что Беларуси «очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента — на юго-востоке».

«Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом на юге Африки для товаров, нужной продукции не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России», — сказал Лукашенко.

«Над этой идеей нам надо поработать. Я прошу, вы напомните президенту [Зимбабве Эммерсону] Мнангагве о нашем разговоре в этом ключе. И мне очень важно услышать ваше мнение и ваших коллег на сей счет. Это большая перспектива», — добавил он.

По словам диктатора, в отношениях Беларуси с Зимбабве «практически нет никаких проблем». Он считает, что надо просто идти в соответствии с «дорожной картой, которая выработана», и реализовывать «те мероприятия, которые определены этим планом». Для сотрудничества, полагает спикер, важно, чтобы «парламентарии, сенаторы» — как в Зимбабве, так и в Беларуси, — «осуществляли контроль за реализацией достигнутых соглашений».

«Так что у нас большой объем работы, чтобы выйти через пару лет на товарооборот свыше 100 миллионов долларов, как мы и договаривались», — сказал Лукашенко.

19 февраля, Позірк. Совместно заниматься строительством порта в Мозамбике предложил 19 февраля в Минске Александр Лукашенко представителю западного соседа

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com