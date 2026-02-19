Швеция выделит Украине 1,2 миллиарда евро военной помощи 3 19.02.2026, 16:39

1,436

Основной акцент нового пакета сделан на укреплении ПВО.

Правительство Швеции в четверг, 19 февраля, одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).

Об этом объявил шведский министр обороны Пол Йонсон, передает SVT.

По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, которые особенно эффективны в сбивании дронов. В дополнение страна передаст сенсоры, роботы и зенитные пушки.

Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Остальные – более 280 млн евро – будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com