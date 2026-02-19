закрыть
27 мая 2026, среда, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-министру сельского хозяйства Беларуси вменяют взятку на $1,5 миллиона

8
  • 19.02.2026, 17:03
  • 6,654
Экс-министру сельского хозяйства Беларуси вменяют взятку на $1,5 миллиона

Лукашист связан с махинациями при продаже молочной продукции в Россию.

Экс-министру сельского хозяйства, который задержан по делу предприятия «Бабушкина крынка», вменяется в вину взятка в размере 1,5 млн долларов, сообщил заместитель Генерального прокурора Алексей Стук на пресс-конференции 19 февраля.

Стук не назвал фамилию фигуранта, однако речь идет об Игоре Брыло, который возглавлял ведомство менее полутора лет, с февраля 2022 года по июль 2023-го.

Также сейчас расследуется дело о коррупции, размер взятки по которому составляет 600 тыс. долларов, отметил Стук.

В 2025 году число коррупционных преступлений снизилось на 16%, сообщил заместитель генпрокурора. В прошлом году выявлено 843 коррупционных преступления, из них наибольшую долю занимают получение взяток (384), хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (245) и превышение власти (105).

«Установлено 776 лиц, совершивших коррупционные преступления. Наиболее подвержены коррупции в сфере промышленности (165 фактов), сельского хозяйства (178), строительства (78) и транспорта (93)», — сказал Стук.

В ноябре 2023 года стало известно, что 51-летний экс-министр сельского хозяйства Игорь Брыло задержан по так называемому «молочному делу», связанному с коррупцией и махинациями при продаже молока в Россию.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина