Экс-министру сельского хозяйства Беларуси вменяют взятку на $1,5 миллиона 8 19.02.2026, 17:03

Лукашист связан с махинациями при продаже молочной продукции в Россию.

Экс-министру сельского хозяйства, который задержан по делу предприятия «Бабушкина крынка», вменяется в вину взятка в размере 1,5 млн долларов, сообщил заместитель Генерального прокурора Алексей Стук на пресс-конференции 19 февраля.

Стук не назвал фамилию фигуранта, однако речь идет об Игоре Брыло, который возглавлял ведомство менее полутора лет, с февраля 2022 года по июль 2023-го.

Также сейчас расследуется дело о коррупции, размер взятки по которому составляет 600 тыс. долларов, отметил Стук.

В 2025 году число коррупционных преступлений снизилось на 16%, сообщил заместитель генпрокурора. В прошлом году выявлено 843 коррупционных преступления, из них наибольшую долю занимают получение взяток (384), хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (245) и превышение власти (105).

«Установлено 776 лиц, совершивших коррупционные преступления. Наиболее подвержены коррупции в сфере промышленности (165 фактов), сельского хозяйства (178), строительства (78) и транспорта (93)», — сказал Стук.

В ноябре 2023 года стало известно, что 51-летний экс-министр сельского хозяйства Игорь Брыло задержан по так называемому «молочному делу», связанному с коррупцией и махинациями при продаже молока в Россию.

